Sacrificaría la CFE transmisión; alertan importantes riesgos

Monterrey, NL.- Crear un fideicomiso maestro para proyectos de infraestructura no resuelve la alta necesidad de financiamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y con el tiempo una mayor deuda puede presionar su calificación.



El consejo de administración de la CFE aprobó el martes la creación de un fideicomiso que se alimentará de las utilidades de la filial CFEnergía y de la Fibra E para financiar cinco proyectos de generación.



Roxana Muñoz, analista Moody’s, señaló que hasta el momento la creación del fideicomiso no tiene un impacto en la calificación de la CFE, que tiene perspectiva negativa, pero dijo que no es viable que la Comisión financie sola sus proyectos.



“Lo que nosotros vemos como riesgo es que si no entran los privados a financiar la infraestructura la CFE tiene dos formas (de hacerlo): una es con el presupuesto que tiene y otra es a través de deuda.



“Pero altos niveles de deuda podrían poner presión de la calificación a la baja. También vemos que la capacidad de CFE de poder financiar sus necesidades de infraestructura por ellos mismos no es viable porque es una inversión muy grande”, advirtió Muñoz.



Rosanety Barrios, especialista en el sector, alertó sobre el conflicto legal que tendrán los inversionistas interesados, pues por ley no es posible vender a suministro básico energía con centrales construidas por la CFE.



Para Muñoz, también se debe revisar si las utilidades de CFEnergía, con las cuales se pretende financiar los proyectos, subsidian parte del gasto operativo de suministro básico, lo que implicaría pedir más recursos públicos para subsidiar tarifas eléctricas.







Plantas antiguas



Para Víctor Ramírez, vocero de Plataforma México Clima y Energía, el problema es que esos recursos serían enfocados en adquirir plantas antiguas y con una menor eficiencia en la generación.



Los recursos, añadió, también cuentan con un costo de oportunidad que en este caso sería dejar de invertir en la transmisión de electricidad.



Gonzalo Monroy, director de GMEC, explicó que una de las fuentes de recursos de dicho fideicomiso será la Fibra E de la CFE, que un principio fue diseñada para invertir en transmisión, el área más rentable de la empresa eléctrica.



En el 2019, las seis subsidiarias de generación de la CFE perdieron 10 mil 875 millones de pesos, debido a que cinco que se abastecen de plantas de la empresa eléctrica registraron pérdidas y solo Generación V, que administra los contratos de centrales correspondientes a Productores Independientes de Energía (PIE), tuvo una ganancia, de apenas 4.8 millones.



En cambio, la subsidiaria de transmisión registró utilidades por 18 mil 325 millones de pesos.