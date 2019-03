El ‘Joker’ sacude Instagram

La nueva versión de Joker, dirigida por Todd Phillips, ha sido todo un misterio. Excepto por algunas filtraciones, el personaje protagonizado por Joaquin Phoenix está rodeado de misterio. Sin embargo, el director de The Joker compartió una fotografía en Instagram del aspecto de Arthur Fleck, el protagonista del filme.La parte más humana del Joker, antes de convertirse en el Príncipe del Crimen que los fans conocen, queda al descubierto en la instantánea. Joaquin Phoenix aparece vestido con un chaleco y camisa de vestir, mirando fijamente a un televisor. No tiene rastro del maquillaje o del llamativo traje que ha mostrado en anteriores ocasiones.Junto a la imagen, un escueto texto acompaña a la imagen del Joker: “editando”.El pasado mes de diciembre, Phillips anunció el final del rodaje de The Joker con una instantánea que daba pistas de alguna de las ubicaciones por las que pasará el payaso criminal que ha encarnado Phoenix: el maniconmio de Arkham, en Nueva York.The Joker es una apuesta un tanto arriesgada para Warner Bros., ya que se trata de una versión independiente del villano. La trama se centrará en Arthur Fleck, un comediante caído en desgracia, y su descenso a la locura hasta convertirse en el archienemigo de Batman.