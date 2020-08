Sacude Yanquis a Boston

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El jardinero de los Yanquis de Nueva York, Aaron Judge, pegó su tercer cuadrangular de la temporada ante los Medias Rojas de Boston, en la victoria 5-1 de los Mulos de Manhattan.



Apenas en el primer partido de la primera serie entre los Yanquis de New York vs los Medias Rojas de Boston, Aaron Judge viró el marcador a favor de su equipo dos carreras por una, con un tremendo cuadrangular por el jardín derecho.







Los Yanquis tienen mejor equipo que los Medias Rojas en esta temporada de Grandes Ligas, sin embargo, estas series no dejan de ser las mas emocionantes para muchos fans de la MLB.



Aaron Judge está encendido en el inicio de la temporada MLB 2020.