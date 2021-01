Un año donde sus voces retumbaron: 2020 desde las acciones feministas

Escuchar Nota

Monterrey, NL.- Las mujeres sacudimos el 2020 con un coro de millones de voces, el 8 de marzo, cuando salimos masivamente a gritar por las calles nuestra indignación. Furiosas. Por las muertes de tantas, por las desaparecidas, por los atropellos, por las injusticias.



Desde entonces ha sido un año marcado -claro está- por la pandemia que vino a cambiarlo todo y a desenmascarar nuestras carencias, pero también por una lucha incansable por nuestros derechos y literalmente por nuestras vidas.



En marzo marchamos en todo el mundo, y en México en especial por Abril, por Rubí, por Marisela, por Mariana, y por todas aquellas cuyos nombres están inscritos en las cruces rosas de Ciudad Juárez, en las pancartas que portan sus seres queridos y en las listas macabras de los Ministerios Públicos de todo el país.



Vociferamos porque en pleno 2020, aún nos pagaron menos que a un hombre cuando hacemos el mismo trabajo en las empresas. Porque después de la jornada laboral llegamos a casa y seguimos trabajando, preparando la comida, lavando trastes y ropa, atendiendo niños, ancianos y esposos. Esta doble jornada nadie la ve, nadie la valora, se da por sentado que lo hacemos por amor a nuestras familias. Y es verdad, pero no es justo.



Marchamos también porque precisamente en nuestras familias, en el entorno donde debemos sentirnos protegidas,es en donde más nos violentan. Los datos lo muestran, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Dinámica de los Hogares: 43 por ciento de las mujeres que han vivido en pareja han sufrido agresiones por parte de sus compañeros sentimentales. Las cifras oficiales de distintas fuentes, en general, muestran que un porcentaje importante de los feminicidas y violadores son hombres que tenían un lazo previo con sus víctimas, ya sea íntimo o de parentesco.



Las leyes no nos protegen, al contrario. Sabemos que la impartición de justicia es un problema generalizado en el país. Pero, cuando se trata de crímenes contra las mujeres encontramos incredulidad. Aún este año que terminó, hubo quienes cuestionaron públicamente la tipificación del feminicidio con argumentos machistas tales como "a los hombres también los matan". Sabemos eso, no es una competencia, se trata de visibilizar un crimen distinto de otros, de erradicar la vulnerabilidad extrema de lo femenino.



Por otro lado, si denunciamos abusos como la violencia sexual, siendo niñas no nos creen y siendo adultas nos preguntan si provocamos al agresor con nuestra actitud o con nuestra forma de vestir.



Para colmo, en Nuevo León, un día antes del 8 de marzo, el Congreso publicó la llamada "ley antiaborto", declarando la protección de la vida desde la concepción y abriendo la puerta para que seamos víctimas todavía de más arbitrariedades. Con esta legislación, no solamente se afecta el derecho a decidir de las mujeres sobre su embarazo, sino que se expone a quienes pueden abortar de manera accidental.



También se revictimiza a mujeres y niñas que además de haber sido violentadas sexualmente, tienen que tener un bebé como resultado. Es una ley que se proclamó como en "pro de la vida", en abstracto, sin pensar en la vida concreta de las personas que sufrirán sus consecuencias. Por lo tanto, va en contra de los derechos humanos fundamentales como la dignidad y la igualdad. Muchas mujeres que estaban indecisas acerca de manifestarse decidieron marchar cuando se enteraron de esto.



Claro, tuvimos la posibilidad de salir a gritar a la calle nuestra indignación, porque muchas feministas valientes nos ayudaron históricamente a encontrar la voz. Pensemos en las sufragistas que en los años 50 reclamaron el acceso a los derechos políticos. También en aquellas que promovieron el camino a la educación, a los anticonceptivos, a las licencias laborales por maternidad.



Las mujeres indígenas que desde el zapatismo han reclamado el respeto a la identidad y a la naturaleza. Las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, que constantemente luchan por el reconocimiento de la diversidad. Las periodistas que hasta el día de hoy denuncian las injusticias y nos permiten enterarnos de lo que pasa, a veces a costa de su propia seguridad. No olvidemos a las trabajadoras domésticas, así como a las madres y hermanas que cuidaron a los hijos e hijas de tantas mujeres, para que pudieran abrir espacios para las demás.



En Nuevo León hemos sido parte de esta historia de lucha organizada. Mujeres emblemáticas como la entrañable Rosaura Barahona y María Elena Chapa encabezaron muchas veces las denuncias que tuvieron como resultado cambios importantes en nuestra forma de pensar y en nuestro escenario político de hoy.



Las activistas en el Estado han creado instituciones importantes que en el 2020, en el contexto de pandemia, tuvieron una presencia fundamental. Además, las generaciones jóvenes han heredado de ellas una importante cultura política.



Detrás de la ruta de nuestra marcha del 8 de marzo que inició en la Macroplaza, así como detrás de los protocolos de seguridad que nos protegieron en ese momento- incluyendo un acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que hubiera observadoras - estuvo la Asamblea Feminista.



Al día siguiente, el 9 de marzo, nos quedamos en casa. Para que el mundo supiera que si siguen matándonos a este ritmo (en México mueren 10 mujeres y niñas al día), no va a quedar ninguna. Lo hicimos para que todos supieran qué sería vivir un día sin mujeres. Nunca imaginamos que cuatro días después, ante la alerta del Covid-19, todos y todas terminaríamos recluidos. Dio inicio la cuarentena y todo pareció quedar en el olvido.



Sin embargo, comenzaron las llamadas al 911 en todo el País. Si la casa no era un lugar seguro, ahora no teníamos otro lugar a dónde ir. En Nuevo León, la experiencia histórica nos ayudó. Organizaciones feministas con amplia trayectoria, como Arthemisas por la Equidad, se dieron a la tarea de documentar y exponer en redes sociales lo que estaba pasando.



El Instituto Estatal de las Mujeres promovió líneas de atención telefónica y números de whatsapp para las víctimas. La asociación civil Alternativas Pacíficas, creó "Emma", una app para el celular que facilita a las mujeres los procesos de atención y denuncia.



Las cosas parecían normalizarse cuando en mayo y junio, el Congreso del Estado dio señales nuevamente de legislar en contra de los derechos de las mujeres. Primero, promovieron el dichoso PIN parental que permite a los padres bloquear contenidos de educación sexual, mismos que por ley deben ser garantizados por el Gobierno, a niños, niñas y adolescentes. Numerosas organizaciones feministas, además de manifestarse en redes sociales, fueron a plantarse frente al edificio del Legislativo con todo y sana distancia y tapabocas. Lograron impedirlo.



Después, nuestros Diputados homologaron la ley estatal con la federal, en términos de paridad política. Ahí estaban nuevamente las activistas, encabezadas por la Red de Paridad, para señalar que la reforma no estaba bien planteada y que dejaba espacios para la simulación. Esto muestra cómo, a pesar de la cuarentena, las mujeres seguimos reclamando igualdad y justicia en todos los ámbitos.



Al mes siguiente (julio) atropellaron a Karina Cárdenas mientras circulaba en su bicicleta en la esquina de Av. Leones y Rangel Frías, en Monterrey. Sus compañeras de la colectiva Rodada Feminista se reunieron para colgar una bicicleta blanca en ese lugar.



Por su memoria, nos recordaron que los coches matan porque no tenemos respeto vial y que los accidentes también son causados por la desigualdad. Porque la Ciudad no está construida para quienes no tienen coche y quienes buscan medios alternos de transporte arriesgan su vida. También nos recordaron que debemos llorar juntas a todas las fallecidas.



En agosto, ante la situación de evidente desigualdad y retrocesos, la asociación Cómo Vamos Nuevo León, agregó a su sitio de internet, dedicado a promover las decisiones de política pública y el ejercicio informado de la ciudadanía, una sección para resaltar la desigualdad de género. La creación de este espacio fue impulsada por mujeres que trabajan en esta organización y académicas que les apoyaron.



Tiene un enfoque especial en violencia hacia las mujeres, con datos solicitados a la Fiscalía especializada del Estado. Aquí se resalta que en los meses de enero a abril de 2020, una de cada cuatro mujeres víctimas de feminicidio había denunciado violencia familiar. Tanto los feminicidios (37 por ciento de ellos) como los homicidios dolosos contra mujeres (44.5 por ciento) son cometidos en la vivienda y son perpetrados mayoritariamente por hombres. Lo mismo sucede con los delitos sexuales, incluyendo el caso de violación (76 pr ciento sucede en casas). Lo anterior refuerza la idea de que no estamos seguras en los lugares en donde deberíamos estarlo.



Tampoco en las aulas.

Un mes después del lanzamiento de la plataforma, en septiembre, alumnas universitarias reclamaron la falta de eficacia de los protocolos de prevención y atención a la violencia de género en distintas instituciones regiomontanas, incluyendo la UANL, la UDEM y el Tec de Monterrey. Así, dieron continuidad a un reclamo por su seguridad y su integridad desde diversas redes sociales. Se hicieron también presentes en las aulas virtuales, tanto como lo habían estado antes, físicamente, en las de concreto.



El mensaje sigue siendo el mismo desde marzo: no estamos solas y continuamos luchando por nuestros derechos. Con o sin pandemia, herederas de quienes lucharon antes que nosotras.



Pero la pandemia sí lo ha cambiado todo y ha sido un despertar más que nada para los hombres. No todos son iguales, pero los estereotipos de la masculinidad se les imponen a todos por igual.



El más común es que ellos salen a trabajar y cuando están en casa son atendidos por ellas. Otro es que los hombres no lloran y no se quejan. De tal forma, al quedarse en casa se dan cuenta de lo pesado que es el trabajo doméstico. Se asustan al leer del aumento en las denuncias del maltrato hacia las mujeres y por fin ven lo alarmante de los niveles de violencia.



Por otro lado, se resisten a estar encerrados o tienen que cumplir con su rol de proveedores y no tienen más remedio que salir a trabajar. Al no poder expresar sus dolores y sus miedos se contagian de Covid y no se atienden. No es casualidad que se mueran ellos más frecuentemente de esta enfermedad.



La pandemia nos obligó a todos y a todas a mirar hacia la casa y los datos reflejan una realidad que asusta tanto como el virus. Entonces nos dimos cuenta de que si bien hemos avanzado en democratizar el espacio público, aún nos falta mucho por democratizar el espacio privado.



Pensábamos que eran cosas distintas pero no lo son. Hoy nos hace más sentido que nunca la frase feminista de "lo personal es político", porque nos damos cuenta de que nuestra vida personal y nuestra vida social son dos aspectos de lo mismo. Nuestros afectos también determinan nuestras convicciones y, por lo tanto, el voto. Nuestras pasiones y nuestros gustos guían nuestro consumo de mercancías, nuestro sostén económico no sirve sin nuestro sostén emocional. En pocas palabras, la producción de las cosas es tan importante como la reproducción de la vida. Siempre ha sido así, pero ahora es evidente. Para todos y para todas.



Otro descubrimiento ha sido la crisis del sistema del salud y la importancia del cuidado que se proporciona desde la feminidad. Desde hace muchos años, no solamente los doctores, doctoras, enfermeros y enfermeras, sino también las mujeres de la familia cuidamos de los dolientes.



En nuestra ciudad basta con entrar a las salas de cualquier clínica del Seguro Social o del Hospital Universitario para ver que junto a la cama de un paciente que no puede sostenerse por sí mismo, hay un familiar, quien usualmente es una mujer.



Sabíamos que los hospitales públicos necesitaban presupuesto, que el personal médico no trabajaba en condiciones óptimas y que de manera general hacía falta inversión. Esta deficiencia era subsanada en gran medida por las redes femeninas de cuidado.



Hoy que el acceso a los hospitales Covid es restringido, esta crisis se evidencia y por supuesto se agrava. También vemos cómo somos las mujeres quienes nos hacemos cargo de los enfermos en casa. Ahora sale a luz lo valioso de este trabajo que hacemos diariamente por nuestros seres queridos: bañarles, peinarles, alimentarles, acompañarles y apapacharles.



Sería maravilloso que los mismos hombres que están sorprendidos hoy, el día de mañana nos ayuden con la carga del trabajo de la casa y aprendan a cuidar a los demás tanto como lo hacemos nosotras.



Para quienes no han podido quedarse en casa la historia es un poco distinta. Nos hemos dado cuenta de que la cuarentena es un lujo de quien puede hacer home office y tiene las condiciones necesarias para ello.



Así, vemos a muchos y muchas arriesgarse diariamente en el transporte público para sostener su fuente de ingresos con empleos que requieren su presencia. Una cosa es decidir ir al supermercado y otra tener que estar atendiendo en la caja porque no se tiene más remedio. Nuevamente, sabíamos que las condiciones laborales se estaban precarizando, pero ahora esto significa riesgo de contagio y, por lo tanto, de muerte.



Lo anterior afecta tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, nosotras somos las que, si nos quedamos en casa, o si salimos, de todas maneras cargamos con nuestro propio riesgo y con el de los demás, porque podemos enfermarnos, pero también cuidamos de quien se enferma.



No cabe duda de que el año 2020 fue aciago. Sobre todo porque el Covid-19 ha traído la sombra de la muerte a la puerta de nuestras casas. Pero vale la pena recordar que para muchas mujeres, esta sombra ya estaba ahí. Por eso empezamos el año gritando y seguimos reclamando en contra de una estructura social que nos niega nuestra humanidad al exponernos de manera desigual no solo al asesinato sino también a la enfermedad.



Sin embargo, hemos resistido durante siglos y es importante recordar nuestra historia porque al no saber muy bien hacia dónde vamos, mirar atrás nos puede dar algunas pistas. Nuestro pasado definitivamente nos muestra que las mujeres somos luchadoras incansables por todos y por todas, ante la esperanza constante de un futuro mejor que para nosotras pareciera siempre llegar después.



Hemos participado en todos los movimientos históricos que han mejorado la vida de la humanidad, desde la Revolución Francesa y la Independencia de Estados Unidos, que dieron origen a las democracias modernas, pasando por la Guerra de Independencia, la Revolución Mexicana y la apertura democrática de nuestro país



Las mujeres estuvimos en cada una de esas luchas y no vimos resultados, tuvimos que luchar aparte por ser incluidas en la ciudadanía moderna y porque nuestros derechos se vieran reflejados en la constitución. Es decir, peleamos doble. Hasta el día de hoy participamos en movimientos amplios por los derechos humanos y aparte en movimientos por nuestros propios derechos.



También es cierto que esta experiencia de lucha nos ha templado para lo que viene. Por eso es muy probable que ante un horizonte nublado por la incertidumbre, seamos nosotras quienes pisemos con paso más firme.



Así, hemos cambiado el mundo -y nuestras condiciones existenciales- de manera radical en los últimos 100 años. Las mujeres del siglo 19 estarían perplejas de ver hasta dónde hemos llegado y los espacios que ocupamos hoy, que antes parecían estar herméticamente cerrados.



De hecho, Nuevo León llegó a diciembre con un acontecimiento insólito. La final de la liga nacional de futbol femenil se jugó entre nuestros dos equipos, las Tigres le ganaron a las Rayadas en un juego que batió el récord mundial de espectadores durante su transmisión vía Facebook.



Ya la FIFA había felicitado a nuestro país por ser ejemplo de la promoción de este deporte dada la asistencia presencial a los estadios. En un espacio históricamente masculino, las mujeres nos dieron una bienvenida alegría pocos días antes de Navidad.



En tiempos del Covid hemos aprendido a valorar estos inesperados destellos de felicidad. Cuando el futuro parece incierto, es en el día a día y en la cotidianeidad que todos encontramos la forma de reconfortarnos.



Ante la inseguridad que reina fuera, nos refugiamos en casa, con nuestros seres queridos, para recibir de ellos cariños y cuidados. El hogar, el lugar que históricamente ha sido de las mujeres. Pareciera mentira que es en este espacio donde corremos nosotras mayor riesgo de ser violentadas.



Por ello es importante este año seguir gritando, aferrarnos a la furia y no dejar de luchar. Repasando este 2020 de las mujeres, no me cabe duda de que lo seguiremos haciendo.



La autora es catedrática de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey