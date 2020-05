Safaera, el exitoso tema de Bad Bunny, regresa a Spotify

Escuchar Nota

Fans de Bad Bunny, ya pueden escuchar de nuevo “Safaera” en Spotify.



No estuvo disponible temporalmente por una reclamación sobre que un fragmento de la canción no tenía los derechos correspondientes.



Diablo, qué Safaera… https://t.co/agDZoEEjD5 — Spotify Mexico (@SpotifyMexico) May 16, 2020

Mis panas y yo cuando nos dimos cuenta de que @sanbenito nos regreso Safaera a Spotify pic.twitter.com/siBMjxMl3W — Geo like geography (@adobadapapi) May 16, 2020

Cuando quitan Safaera de Spotify// cuando la ponen de regreso. Safaera a Spotify pic.twitter.com/QdhOrxhhPG — SirJM (@SirJohnnyMedina) May 16, 2020

YA REGRESOOO “SAFAERA” A SPOTIFY pic.twitter.com/gmYj47nhDw — Víctor Peña (@Hugo_Esco20) May 16, 2020

Los tiburones al enterarse que volvió Safaera a Spotify. pic.twitter.com/rEDd1gcuYt — inoesasi del Perú (@inoesasi) May 16, 2020

Fans de Bad Bunny, ya pueden escuchar de nuevo “Safaera” en Spotify.



No estuvo disponible temporalmente por una reclamación sobre que un fragmento de la canción no tenía los derechos correspondientes.



Diablo, qué Safaera… https://t.co/agDZoEEjD5 — Spotify Mexico (@SpotifyMexico) May 16, 2020

.-recibió duras críticas por parte de los seguidores del cantante, luego de que la canciónfuera eliminada de la plataforma de streaming. Sin embargo, tenemos buenas noticias para los fans del género urbano: el exitoso tema musical del puertorriqueño está de regreso, después de la ola de comentarios y peticiones de los usuarios.Hace unas horas,explicó a una usuaria ensobre la razón por la quehabía sido borrada del catálogo de la plataforma. Según explicó la empresa el motivo había sido por, es decir, los derechos de autor.Aunque por varias horas los fans no pudieron escuchar la canción más popular de, el segundo álbum discográfico de, parece que ya todo está solucionado. Incluso,explicó más a fondo que había ocasionado que la canción fuera eliminada.Fue a través deque la plataforma de streaming dio a conocer la noticia: "Fans de, ya pueden escuchar de nuevoen. No estuvo disponible temporalmente por una reclamación sobre que un fragmento de la canción no tenía los derechos correspondientes".Información por Milenio