Safanal Coahuila ¡Inmortales”

Saltillo, Coah.- Safanal Coahuila realizó la entronización de la generación 2019, haciendo inmortales a todas aquellas personas que han dejado huella dentro del futbol americano dentro de Saltillo.



La cita fue en el auditorio del Tec Saltillo, en donde estuvieron distintas autoridades presentes, entre ellas Óscar Hernández, presidente de Safanal Coahuila, entre otros invitados.



Fue un momento de nostalgia y alegría, se recordó a los que ya no están y a los que siguen dando pelea en los emparrillados.



Se entregó una placa de reconocimiento a esos ex jugadores, entrenadores y personas que con carisma, trayectoria y entusiasmo no sólo se formaron en el campo, sino que formaron a otros o de alguna manera los apoyaron a continuar hacia adelante.



Entre los inducidos están Aristóteles Sosa, así como Édgar Landeros de León, Francisco Tobías Mahbub, entre otros personajes.



Esta fue la quinta ocasión en que se realiza la entronización de personajes dentro del Salón de la Fama Nacional, pero ahora en la edición 2019.