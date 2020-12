Sala Superior del TEPJE decidirá doble reelección

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila-. Será la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la que tendrá la última palabra sobre si se permitirá la doble reelección de alcaldes en Coahuila, luego de que la Sala Regional revocó la sentencia del Tribunal Electoral de Coahuila que le había dado luz verde.



La reelección de alcaldes en Coahuila surgió cuando los alcaldes Julio Long, de San Juan de Sabinas y Cuauhtémoc Rodríguez, de Sabinas, solicitaron en agosto este recurso ante el Instituto Electoral de Coahuila, quien negó la posibilidad.



Tras una primera impugnación, el caso fue turnado al Tribunal Electoral de Coahuila, donde los magistrados dieron luz verde, señalando que el IEC no interpretó adecuadamente el Artículo 115 Constitucional, por el que no se debía negar el derecho de los ediles a votar y ser votados en un siguiente periodo, puesto que el de un año, fue resultado de una elección no ordinaria.



Luego de que el PAN, Morena y PES solicitaron revisión de la sentencia que daba luz verde a una segunda reelección de alcaldes, ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ahora los principales interesados deberán recurrir ante la Sala Superior del TEPJF, cuyos magistrados tendrán la última palabra sobre la viabilidad o no de la doble reelección de alcaldes, a dos semanas de que inicien las precampañas electorales en Coahuila.