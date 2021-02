Salario ‘surrealista’ impidió que Gignac llegara a Corinthians

Escuchar Nota

"El CIFUT (Centro de Inteligencia de Futbol), responsable del análisis del rendimiento, buscó jugadores y apareció el nombre de Gignac y otros dos delanteros. Cuando vi su nombre, dije: 'Maestro, puede ficharlo con los ojos cerrados'", comentó el ex futbolista para ESPN.

"Ni siquiera le hicimos una propuesta porque su salario en Tigres es surrealista. Sería la cara del Corinthians. Es un jugador duro, incluso juega lesionado. Siempre lucha por la pelota. Es muy competitivo", sentenció.

La vida futbolística deestuvo muy cerca de dar un giro drástico en 2018 y es que Corinthians tuvo la oportunidad de ficharlo; sin embargo, no apostó por el francés, ex asistente del conjunto brasileño, reveló quejunto a otros dos delanteros, incluso cuando la operación surgió no dudaron en buscar hacerse de sus servicios.No obstante, al momento de ver cuánto cobraba descartaron de inmediato la posibilidad de ficharlo.