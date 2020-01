Salda Eugenio Barba deuda escénica

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Muerte está en su casa, después de regresar con el cadáver de una actriz.



Es la chilena María Cánepa, fallecida en 2006, afectada por el Alzheimer, a quien el director Eugenio Barba (Brindisi, Italia, 1936), fundador del Odin Teatret y reformador de la dramaturgia del siglo 20, decidió rendir tributo contando la cotidianidad de la Muerte tras cobrar su vida en este espectáculo unipersonal, Ave María, que esta noche se estrenó en el Helénico.



Una deuda de gratitud a la actriz pagada con el lenguaje en común: el teatro.



En el espectáculo, Barba pidió a la actriz Julia Varley que no dejara ver nada de su piel. Y así ocurre: todo el tiempo la cara de la intérprete inglesa queda oculta por la máscara del personaje de "Mr. Peanut", una calavera, o por un velo y sombrero negros.



El director, una celebridad teatral, dispuso de unos cuantos objetos en escena, fiel a ese principio de tratar de decir el máximo con el mínimo de elementos.



Por ejemplo, un tendedero de ropa con unos calzones y un vestidito, y en donde también cuelga la edición del periódico The Killing Times con la noticia de la muerte de Cánepa. Además de una plancha y un burro de planchar, una muñeca y un pequeño ataúd.



El director quiso que en "Mr. Peanut", un personaje recurrente en sus obras, creado en el Odin Teatret en 1976, "encarnase el misterio de la transformación de la vida en muerte", mientras la voz de Cánepa resonara.



Varley da voz a los poemas ¿Qué se ama cuando se ama?, de Gonzalo Rojas, y el Poema 15 de Pablo Neruda: "Me gusta cuando callas porque estás como ausente", al tiempo que se escuchan esos mismos versos grabados por la chilena.



Es ella quien también cuenta su vida en otra grabación: 60 años dedicados al teatro.



Varley repite lo profesado por Cánepa en vida: "Comprendió que el arte es un acto de amor, un encuentro con los espectadores. Sin encuentro no hay obra ni artista".



En la primera las dos funciones en el Teatro Helénico de Ave María, la sala lució repleta de quienes Barba denomina el "pueblo secreto", ese público fiel que acude a ver al Odin Teatret en cada gira. Y ese que acudió anoche al encuentro para ser testigo de un acto de amor. Y del pago de una deuda.



Ave María tendrá una segunda y última función este sábado a las 19:00 horas en el mismo foro.



Además, Barba con Varley impartirán la clase magistral "Pensando en acciones" a las 11:00 horas, el domingo, y presentarán el libro La luna surge del Ganges: mi viaje a través de las técnicas de actuación asiáticas, ese mismo día, a las 16:30 horas; todo en el Helénico.