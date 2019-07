Saldo blanco para mexicanos tras anuncio de redadas

Jorge Islas, cónsul general de México en Nueva York, reportó que no hay mexicanos detenidos, tras el anuncio de redadas implementadas por agencias migratorias en Estados Unidos.Sobre la medida adoptada este lunes por el Gobierno de Estados Unidos de no otorgar el asilo a los migrantes que no lo soliciten antes en otro país, Islas manifestó que se trata de un documento de 52 páginas que siguen estudiando en su oficina.Señaló que esta medida podría ser parte de una estrategia de Estados Unidos para generar presión, pero hay límites, pues recordó que solamente el Congreso de la Unión puede hacer cambios a fondo en esta materia.