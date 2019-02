Saldrá versión extendida de Nace una Estrella

Todavía no acabábamos de superar la conmovedora presentación de Lady Gaga y Bradley Cooper cantando "Shallow" en la 91 entrega de los Oscar, cuando nos enteramos que habría un relanzamiento de Nace una estrella con 12 minutos más de duración.La versión extendida será lanzada este viernes en más de mil 150 salas de cine como celebración por la victoria de "Shallow" en los Oscar como Mejor canción.Por suerte hoy recibimos un pequeño adelanto de esta nueva edición: se trata de una tierna escena en la que se ve a Ally (Lady Gaga) y Jackson Maine (Bradley Cooper) componiendo una nueva canción titulada "Clover", la cual quedó fuera del sountrack del filme original.De igual forma, la versión de 146 minutos tendrá presentaciones extendidas de las canciones "Black Eyes", "Alibi", "Too Far Gone" la versión a capella de "Shallow" y la canción de bodas de Ally y Jackson "Is That Alright?".