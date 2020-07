Sale a caminar Eduardo Milán por el no-lugar de su poesía

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Eduardo Milán (Uruguay, 1952), uno de los poetas más celebrados de Latinoamérica cumple hoy 68 años y los festeja con la publicación de su poemario Salido, bajo el sello de Mantarraya.



La suya es una escritura de “aletazos, aliteraciones, asociaciones libres del azar desazonado”, escribe el también poeta Ildefonso Rodríguez en Un Brindis por Eduardo Milán, texto incluido en el libro.





¿Salir es para usted una declaración de principios?



“Salir”, dicho así como infinitivo, puede significar muchas cosas. Entre otras, en efecto, “estar salido” como una manera de estar “loco”, como un “estar fuera de la realidad” (Van Gogh estaría salido, al menos en la película de Julian Schnabel que vi; estar fuera de la jugada).



Yo aprendí con Maurice Blanchot que el afuera es el lugar del poeta. Pero ese estar fuera no es estar fuera de ninguna jugada porque no hay ninguna jugada. Un afuera soberano, dueño de sí mismo... se es el lugar del afuera para Blanchot. No una metafísica, no una negación de la realidad común, lo que no quiere decir “verdadera”. Quiere decir lo que el guionista pone en boca de Willem Dafoe: “Eso me permite mostrar a los vivos la verdadera realidad”. Rimbaud lo decía en una cita muy conocida: “La verdadera vida está en otra parte”. Y alejaba esa “parte” lo más que podía, topológica o utopológicamente, pero podía estar también en Abisinia como “espacio otro” en el siglo 19.



Ahora no hay esos “espacios otros”, imaginarios desbordantes de exotismo, pero de una imposibilidad de gran potencia. Esas casi paradojas son claves en la poesía. Un poeta se mueve, en mi modo de pensar, entre esos espacios.





¿Cómo? ¿Cuándo se forjó el apremio de salir? ¿Fue avidez, necesidad, determinación?



En mi caso también existe una cuestión real. Yo salí obligado de Uruguay, no perseguido. Obligado, que no es lo mismo. No hay futuro bajo dictadura. Pero no hay absolutamente ninguna posibilidad de nada bajo dictadura y con un padre preso político. No hay futuro humano-derecho-habiente bajo ningún autoritarismo aunque la realidad que estamos viviendo indique lo contrario.



De ahí la insistencia o recurrencia en varios poemas de ese deseo de Uruguay muy real, no fabulado. En mi vida lo simbólico-real de la frase de Blanchot se literalizó en varios niveles. Hoy, se diría así, un “respaldo simbólico” real.









¿El afuera es condición para la poesía?



El afuera, en el sentido en que vengo hablando, es condición de la poesía. Insisto en esto porque parece que uno está mitificando el tema. Uno está devolviendo dimensión real a lo simbólico, no está mitificando nada en ningún sentido de la palabra mito, ni en el peyorativo que se usa (“es una mitificación”) ni en el histórico-real del discurso.



Las sirenas desaparecen, como usted sabe, luego de la maniobra de Ulises. Eso no quiere decir que la presencia de las sirenas en la vida de los griegos no haya sido real. Ni en la vida de los hombres, en su imaginario y en su vivencia. ¿El miedo y la fascinación solo existen ante lo “real-verdadero”?





¿Está el pasmo (al mirar un chajá, ha dicho) en el origen de su poesía? ¿Cómo se relaciona este pasmo con el movimiento, de reflexión patente en su poesía?



Yo cambiaría esa palabra, “pasmo” (que me gusta como suena: como entusiasmo, una gran palabra), por asombro. Creo que el asombro ante la vida es una de las condicionantes de la inclinación hacia el lenguaje poético. Si uno pierde la posibilidad de asombrarse ya no le queda nada. La poesía se muestra como asombro, primero. Con la práctica uno asume el asombro.



Un chajá es un ave que tiene un canto de una potencia trágica que parece la Antígona de las aves. Avisa del peligro con una potencia insólita para un ave pequeña. Pero volviendo al asombro: asombrarse no significa no pensar. El asombro potencia el pensamiento.





¿La poesía es lugar?



La poesía es el no-lugar del no-lugar de la literatura (el no-lugar de la literatura es también un concepto de Blanchot). Pero la poesía es el no-lugar para mí. Hay que dejar claro, creo, que el concepto clave para mí de no-lugar de la poesía o de lugar-no de la poesía (en el sentido de poder no hacer tal cosa, esa cosa notable de Bartleby: “preferiría no hacerlo”) constituye, muy lejos de la inexistencia, una potencia real. Es una potencia de la imaginación y una potencia del lenguaje. Y una potencia de resistencia. Yo lo articulo como paradoja. Estar en un no-lugar.



Esa es la dimensión simbólico-real de la cuestión. Pero también está la cosa vivida. Ese concepto me permite salir al paso de la valorización de lo simbólico como abstracción en la vida, cuestionar la seguridad simbólica de la poesía de una época que está autosatisfecha de su lugar. Además, en un mundo dominado por el gran capital la seguridad de creer que uno tiene lugar por ser poeta es precisamente lo contrario de lo que quiero. ¿Se trata de un salvoconducto para moverse en un toque de queda? ¿Un certificado de seguridad sanitaria ante el peligro de lo invisible que está matando realmente? ¿Una capacidad de paliar la brutal crisis ecológico-humanitaria-económica y social?



Volviendo a ese no-lugar o lugar-no de la poesía, ésa es una realidad intrínseca de la poesía. Desde la antigüedad hasta hoy. Es verdad, como dice Franco Berardi, que la poesía es lo que escapa del código que permite instrumentalizar el lenguaje. Pero yo haría la siguiente salvedad: no toda la poesía. No por ser poesía es material descodificado. La poesía dominante -la que hay más y la que gusta más y la más aceptada- es poesía de lenguaje totalmente codificado.



La ruptura primaria en el contacto con el lenguaje que produce la poesía (que luego encontrará una resonancia en un lugar simbólico, una plenificación post-ruptura) desacomoda en relación a la narrativa, por ejemplo, que acomoda de otra manera. La poesía, entonces, no es una incomodidad de lenguaje, es un desacomodo de la comunicación que permanece expectante.





Ha referido improntas en su vida, como la pérdida de su madre, el encarcelamiento del padre, el exilio, el amor y la enfermedad. ¿Escribe desde la herida?



Esos temas que usted menciona son, se diría así, constituyentes en mi estructura, sobre todo la orfandad muy temprana de madre. Y luego la cárcel de mi padre. Son adversidades constitutivas que me llevaron a la poesía. Lo otro es la vida “normal”, una palabra muy de moda usada como “novedad”. Yo hablé de heridas. Y Dante, y los poetas del Dolce Stil Nuovo, y la lírica trovadoresca.



En la modernidad se cae la idea del amor como “ciencia”. Y el dominio de la enfermedad es un motivo caro a la poesía del siglo 19. En el siglo 20 es importante el amor en la década de los 60, que es la mía.





¿Cómo lo ha transformado la poesía?



No sé.