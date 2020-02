Sale a la luz video de Belinda retrasado cuando era novia de Criss Angel

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Tras casi dos años de haber pausado el lanzamiento del video Bailalo, un internauta filtró el video de Belinda donde compartió créditos con Steve Aoki, Zion y Lenox donde la artista lo dio todo.



Hasta el momento el video cuenta con más de 66 mil reproducciones y varios comentarios de todo tipo, donde le hacen saber a la cantante pop que el tema pudo haberse convertido en un éxito, pero algunos problemas con su ahora expareja Criss Angel hizo que todo se retrasara.



"Por lo que sé Beli ya le pagó los derechos al mago y por eso ya se muestra... hagámoslo viral", "Te amo, pensé que nunca vería ver la luz ese tema oh mi dios", "Y creí que me estaba gustando Danna Paola con esto Belinda me enamora de nuevo", escribieron los internautas.







Recordemos que Belinda se alejó un poco de la música para realizar nuevos proyectos, uno de ellos fue convertirse en empresaria, además de participar como coach en La Voz Azteca, pero volvió a entrar al ojo del huracán después de haberse revelado que fue novia de Lupillo Rivera.



Además la cantante a tratado en todo momento de alejarse de la prensa debido a los constantes cuestionamientos que recibe debido a relaciones pasadas o nuevos proyectos.



Con información de El Debate