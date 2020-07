Sale caro el retador del Canelo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Saúl “Canelo” Álvarez estaría cerca de cerrar una pelea para el próximo 12 de septiembre. Y es que trascendió que el acuerdo económico está cerca de concretarse, para enfrentar al campeón mundial súper mediano de la AMB, Callum Smith.



Se detalla que uno de los grandes problemas para que el “Canelo” cierre a su rival del mes de septiembre es el tema económico, debido a que la promotora que maneja al mexicano tiene considerada una bolsa de 30 millones de dólares, de los cuales solo ofrecen 5 para el rival, mientras que el resto sería para el azteca, cosa que no le agrada al retador y pide que se le dé más parte de lo ganado.



Ello ha hecho que algunos peleadores decidan no comprometerse a la pelea ante Álvarez, pues consideran que no está bien repartida la bolsa; sin embargo, el británico Callum Smith está dispuesto a subirse al ring por la cantidad de 6 millones de dólares; así que de momento solo es un millón lo que separaría al “Canelo” para tener rival el próximo mes de septiembre.







Ya planean la trilogía ante Golovkin



El portal especializado de boxeo, Bad Left Hook, dio a conocer que en el equipo de trabajo del “Canelo” Álvarez se considera que el mexicano se imponga a Callum Smith en septiembre, para después dar paso a la trilogía ante Gennadiy Golovkin el cinco de mayo de 2021, ya con la experiencia de pelear contra un campeón mundial de categoría como Smith.