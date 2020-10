Sale de bar y halla su auto sobre blocks

Escuchar Nota

Monterrey, NL.- Al salir de un bar un hombre se percató de que le habían robado dos llantas a su automóvil que se encontraba estacionado sobre la Avenida Cuauhtémoc, en Cadereyta.



Sobre un par de blocks y sin los neumáticos del lado izquierdo fue como encontró su automóvil el dueño, quien había estado pasando la noche en el bar The Last King.



Los hechos ocurrieron durante la madrugada de hoy en el citado bar, ubicado en el cruce de esta avenida y la calle San Francisco, en la Colonia Residencial Paraíso.



El afectado hizo el llamado a la Policía Municipal, quienes llegaron minutos después para tomar el parte del robo.



El automóvil se encontraba estacionado sobre el camellón de la Avenida Cuauhtémoc, frente al cruce junto a otros vehículos más en los que no se reportaron daños ni pérdidas.



Debido a la oscuridad que impera en el sitio y pese al flujo de clientes y automovilistas nadie vio a los ladrones que se dieron el tiempo de desmontar las dos llantas del automóvil sin ser vistos.