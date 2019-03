Sale de empresa sin precaución

Por no tener precaución al salir de una empresa ubicada en la carretera a Derramadero, un conductor acabó protagonizando un fuerte accidente donde hubo solamente severos daños materiales.El percance ocurrió alrededor de las 13:10 horas en la carretera en mención ,justo afuera de la empresa Chrysler, cuando Jorge Muñoz Rocha conducía un Nissan Versa y decidió salir de la planta sin precaución.Al tratar de incorporarse hacia la carretera con dirección al oriente, no se percató de que una camioneta Chevrolet transitaba y acabó quitándole el derecho de paso e impactándose de forma casifrontal.El vehículo Nissan quedó completamente destruido de la parte delantera, por lo que al llegar la aseguradora lo valoró como pérdida total y tuvo que ser trasladado a un corralón; por su parte, la camioneta también sufrió daños mínimos.En cuanto a los implicados no tuvieron lesiones y recibieron atención prehospitalaria por parte de los paramédicos del cuerpo de bomberos de la estación de Derramadero.Al lugar llegaron elementos de la Policía estatal, Fuerza Coahuila quienes fueron los encargados de tomar conocimiento de los hechos, así como procedieron con el levantamiento de las unidades ya que se encontraban entorpeciendo la circulación.