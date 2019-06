Sale de su casa y se la destruyen

Una vivienda de la Zona Centro fue destrozada por desconocidos aunque la propietaria, Gloria Ramírez Núñez, sospecha de su propio sobrino de nombre Irving, con cuya madre tiene problemas.Ramírez Núñez relató que hace un par de meses le dio albergue al hijo de una sobrina, quien le reclamó que se quería llevar al joven por la fuerza.El viernes por la noche, la mujer salió de su casa ubicada en la calle Moctezuma entre Luis Gutiérrez y Pablo Mejía, pero al regresar se dio cuenta que su hogar se encontraba destrozado, y que le habían robado dos teléfonos celulares y una tablet, además de 20 mil pesos.“No sospecho, tengo pruebas que fue mi sobrino, el hijo de mi sobrina, el hermano del que estaba viviendo aquí conmigo porque lo quería sacar a fuerza de aquí, él no se quería ir, el hermano de él, y fue todo su coraje, me amenazó, me dijo que no sabía cómo me iba a ir”, dijo.La mujer dijo que además de insultarla, tanto su sobrino como el hijo de ésta, Irving, la amenazaron por no entregarles al otro joven.