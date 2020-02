Sale Ferrera en hombros en el Aniversario 74 de la Plaza México

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El diestro español Antonio Ferrera salió por segunda ocasión en esta temporada en hombros tras haber cortado dos orejas esta tarde en lo que fue la corrida del Aniversario 74 de la Plaza México.



Su paisano " Morante de la Puebla" también consiguió cortar un apéndice, aunque al final fue abroncado por haber abreviado en la faena de su segundo astado, al que el español no le vio nada y prefirió matar rápidamente.



Octavio García "El Payo" dejo ir un triunfo contundente de dos orejas al haber fallado con la espada en el último de la tarde.



Al final el público termino emocionándose.



El tlaxcalteca Uriel Moreno "El Zapata" logró con el primero de la tarde, un serio ejemplar de Jaral de Peñas, consiguió un extraordinario tercio de banderillas.



Luego el viento le molestó mucho durante su faena a un astado brusco y entonces "El Zapata" decidió abreviar.



Antes de salir su segundo, se despidió de los ruedos tras seis décadas de profesional el monosabio Porfirio Sánchez en una emotiva vuelta al ruedo.



Luego Uriel Moreno "El Zapata" estuvo muy variado con el capote, luego ejecutó lo que hasta el momento es el mejor tercio de banderillas, tres pares en un palmo de terreno que puso a la plaza de pie y le hicieron dar una vuelta al ruedo.



Vibrante inicio de faena con muletazos cambiados por la espalda y luego, porque el toro se quedó corto, Uriel se puso cerca logrando algunos meritorios muletazos.



Malogró su faena con la espada y lo hicieron salir al tercio.



Tras una faena en la que hubo detalles muy toreros con el capote y luego otros con la muleta haciendo gala del temple y la personalidad que posee, Antonio Ferrera ejecutó un estoconazo que de suyo le valió cortar la primera oreja de la tarde.



Su segundo, que le brindó a Irma Morales, quien es la cuidadora desde hace medio siglo de la capilla de la Plaza México, fue un astado al que le faltó fuerza, sin embargo Ferrera lo consintió llevándole a media altura y le dio muletazos de muchos kilates.



Pinchó y descabelló tras lo cual le dieron otra oreja que algunos cuestionaron.



Torerísimos muletazos con los que inició "Morante de la Puebla" una faena corta, pero de intensa calidad. No cabe duda que el de La Puebla es uno de los toreros más artistas y así lo demostró con muletazos de mano baja y mucha calidad.



Dejó una estocada entera y corta así la segunda oreja de la tarde.



Su segundo fue devuelto por manso. En su lugar apareció uno de la misma ganadería que fue poco colaborador. Más tardó en salir que "Morante" en entrar a matar.



"El Payo" mostró voluntad con su primero que llevó la cabeza a media altura y no permitió prodigarse al queretano. El público se impacientó y Octavio abrevió con una estocada tendida.



Con el que cerró plaza ejecutó una faena de temple, calidad, con tandas muy sentidas que arrancaron el olé de los aficionados.



Un toro noble y con calidad de Jaral de Peñas que le permitió al queretano estructurar una emocionante faena con muletazos en redondo, pero al momento de matar lo hizo con una estocada muy baja y así se acabó el encanto.