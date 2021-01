Sale Gerardo Gatica de su zona de confort

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. “Siempre quise que mi primer acercamiento a la dirección fuera a través de la comedia”, dice Gerardo Gatica, productor de películas como Museo (2018) y Ya no Estoy Aquí (2019)–está última representará a México en los premios Oscar–, y quien se estrena como director en Dime Cuándo Tú (2020). Una comedia en la que “quería tocar puntos y fibras que no necesariamente corresponden al género, romper las reglas y, en ese sentido, no quería ser complaciente con convenciones del género, sino que la película tomara su propio ritmo y estilo. Ser muy respetuoso a mi gusto personal y mi visión como dirección”.



Así, el filme con el que debuta detrás de la cámara es una historia curiosa debido, precisamente, a su cotidianidad. Ya que cuenta la historia de Will (Jesús Zavala) un anodino joven mexico-americano que acaba de perder a su abuelo, quien le deja una última sorpresa: un viaje a México para que se encuentre con sus raíces. En este periplo, que lo saca de sus casillas y zona de confort, Will conocerá a Dani (Ximena Romo), una chica aventurera, sincera y honesta que pondrá en jaque la actitud pasiva de Will y hará, por supuesto, que su vida de un vuelco de 180 grados.









Tómalo como venga



Por eso Dime Cuándo Tú es una película que habla sobre tomar las cosas como vienen, de disfrutar más el viaje que la meta, como se dice. En el caso de Will, por ejemplo, aprenderá a soltar su vida guiado, por supuesto, de Dani una amiga que es el ejemplo contrario de todo lo que el joven representa.



Y a quien Gatica define como “un personaje muy abierto, que ofrece muchísimo, es divertido, activo y dinámico, pero al mismo tiempo con riesgos”, ya que la personalidad de Dani está definida por el lugar en el que vive: la Ciudad de México, un monstruo que invita a Will a “abrirse a las posibilidades”, ya que este último es “un personaje normal, alguien que dentro de su rareza no tuviera elementos que lo destacaran o lo hicieran particularmente interesante; sino que ese realismo del personaje fuera una ‘simpleza’ que lo hiciera tan entrañable”.



Así, los emblemáticos lugares de la urbe chilanga hablan de algo que está cerca a todos los mexicanos, pero especialmente la música –compuesta por un soundtrack que puede preverse en el título–, significa un volver a esos lugares originarios que dieron están tan cerca y, en ocasiones, tan lejos que se pierden de vista.



“El tema del regreso a las raíces es importante porque quería poner a un personaje que, a pesar de que sí tenía una cercanía con sus orígenes, ya que ha crecido dentro de una comunidad latina en Los Ángeles, sigue con una lejanía que le permitiera que aunque sí puede encajar en el país, se sienta fuera de lugar. El tenerlo aquí y sacarlo de su zona de confort y su rutina, así como su forma de pensar tan cuadrada y arraigada a su familia y trabajo, para ponerlo en el caos de la Ciudad de México para que haga un viaje súper largo, en el que conozca lugares increíbles con gente grandiosa y un tiempo que tiene pulsos y vibra muy diferente a los que está acostumbrado, era importante para mí, para el personaje y para la historia”, comentó el también guionista a Zócalo.





Talento y obstáculo



Para Gatica, quien es productor de origen y de películas ampliamente aceptadas por el público y la crítica, la dirección de esta película que actualmente se exhibe en Cinépolis fue, en cierto sentido, una forma de congeniar con su personaje, ya que debió abrirse las posibilidades.



Así pasó a formar parte de los cineastas que están trabajando en México y en medio de una pandemia de barreras. Ya que si bien el 2020 no fue el año más grato con el cine, debido al cierre de las salas y parón de producciones, es la actitud del Gobierno actual con respecto a los apoyos lo que más ha afectado a los trabajadores de la industria, una que está llena de grandes ojos y visiones, según comentó Gatica.



“El cine, hasta el día de hoy, va muy bien. En México tenemos un talento increíble que hace películas y obras de arte maravillosas y a quienes debemos seguir impulsando. Desde luego, nos hemos visto con barreras importantes, que no es solo la pandemia del coronavirus que puso en pausa al cine en todo el mundo y que poco a poco está reactivándose, porque está la otra parte: porque para contar las historias es necesario esa continuidad que, hasta hace poco, se le venía dando a los apoyos gubernamentales. Por eso ha sido muy triste y frustrante ver cómo se han extinguido los fideicomisos para la cultura como el Fidecine.



“Todo eso ha sido un golpe sumamente negativo no solo para las historias sino para las personas que dependen de ellas. La derrama económica y los empleos que dependen y se derivan de estos apoyos y esta industria es altísima, por eso el que se le ponga un alto de la manera en que se ha hecho es preocupante. Por eso nosotros desde nuestro lado como productores y colaboradores de la industria y, a través de mucho diálogo e invitación del propio Imcine, estamos siempre en una constante búsqueda por defender los derechos del cine, porque la cultura no es un lujo sino un derecho y una necesidad”, concluyó.