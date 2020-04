Sale lesionado chofer en aparatoso choque

Escuchar Nota

Del Río, Tx.- Aparatoso accidente automovilístico suscitado en la carretera 277 el jueves por la tarde, arrojó un saldo de cuantiosos daños materiales, como también una persona lesionada la cual fue atendida en el lugar de los hechos por parte de los paramédicos.



El accidente se registró el jueves en la intersección de las carreteras Loop 79 y 277 rumbo a Eagle Pass, Texas, lugar hasta donde llegaron oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas para tomar conocimiento de los hechos, como también acudieron los paramédicos del Departamento de Emergencias para atender a la persona lesionada.



El nombre del conductor no se dio a conocer debido a que el caso sigue bajo investigación por parte de las autoridades, quienes aún no terminaban el reporte correspondiente, pero se informó que el choque se ocasionó debido a que el neumático frontal del lado del copiloto de la pesada unidad explotó causando que el tractocamión se saliera del camino, derribara cercas de alambre y se impactara contra un árbol.



El vehículo involucrado en este accidente se trata de un tractocamión que remolcaba una plataforma. La unidad derribó cercas de alambre y se impactó contra varios árboles hasta que se detuvo, quedando la cabina de esta unidad totalmente destrozada.



El conductor fue atendido por los paramédicos en el lugar de los hechos pero debido a que presentaba sólo lesiones leves, no ameritó que fuera hospitalizado.



Del Rio Towing and Wreck tuvo que llevar una pesada grúa para poder remover el tractocamión del lugar de los hechos, como también el personal de esta compañía tuvo que remover los objetos que se derribaron de la plataforma de la unidad que se accidentó.