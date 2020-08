Sale lesionado Scherzer en la derrota ante los Mets

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El abridor de los Nacionales, Max Scherzer, salió del juego luego de trabajar apenas una entrada, ensombreciendo el debut de temporada de Juan Soto por los campeones de la Serie Mundial, y Rick Porcello llegó a 150 victorias en su carrera en el triunfo de los Mets de Nueva York 3-1 sobre Washington ayer.



Porcello (1-1) trabajó siete innings en los que admitió una carrera y cinco imparables, además de retirar a sus últimos 10 enemigos. Empató a David Price, el zurdo de los Dodgers que decidió no jugar esta campaña por la pandemia de coronavirus, con la novena mayor cantidad de triunfos entre lanzadores en activo.



Por Nueva York, Dominic Smith produjo dos anotaciones y el venezolano Luis Guillermo titular en la intermedia ante la visita de Robinson Canó a la lista de lesionados llevó a plato la carrera de la ventaja en el cuarto inning ante Erick Fedde (0-1).



Scherzer, tres veces ganador del trofeo Cy Young, dio base por bolas, permitió un imparable y se puso debajo 1-0.