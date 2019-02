Sale libre dentista de PN acusado de robo

El médico dentista Edgar Omar Marrínez Dávila, ha recuperado su libertad después de que la familia representada por un abogado, exhibió la fianza de 50 mil dólares que un juez le impuso bajo el cargo de robo.El profesionista dejó el centro de detenciones el pasado miércoles, dijo el sheriff Tom Schmerber quien afirmó que el médico se encuentra de lado mexicano y que su caso va a ser puesto en manos del fiscal que le dará el proceso conforme a la ley.Sin embargo, el sheriff señala que como sucede en muchos casos cuando se trata de ciudadanos mexicanos, se corre el riesgo de que el acusado ya no regrese a enfrentar a la justicia.Pero al no responder a los llamados que se le hagan, es motivo de que cuando trate de cruzar a Estados Unidos, se le gire orden de arresto.Martínez Dávila fue detenido en enero pasado porque su socio con quien administraba una clínica en Piedras Negras, lo acusó de no depositar más de 150 mil dólares que en cheques recibía de los clientes.