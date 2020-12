Sale madre al encuentro de sus hijos; exponen imagen de la virgen de Guadalupe

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Bajo una nueva normalidad los fieles guadalupanos pueden visitar a su santa patrona, al exterior del Santuario de Guadalupe se montoóun protocolo de acceso al atrio, en donde se adora a la madre de los mexicanos que por primera vez sale del templo saltillense.



“El detalle de que la santísima Virgen esté afuera es también en referencia a aquel episodio de Nican Mopohua donde Juan Diego rodeó el lugar donde podía encontrarse con la Virgen, porque su tío estaba enfermo y ella le salió al paso y fue donde le dijo ‘aquí estoy yo que soy tu madre, estás en mi regazo, no temas a la enfermedad yo soy tu salud yo soy la alegría de tu corazón yo soy tu vida’, entonces digamos que nosotros, debido a la pandemia, estamos saliéndonos del templo, pero ella sale a nuestro encuentro como madre que no deja a sus hijos”, explicó Andrés Carrasco, misionero del Espíritu Santo.









“Es la primera vez que una imagen de la Virgen de Guadalupe sale a la explanada del Santuario con un significado religioso de que nosotros no podemos entrar al templo pero ella sale a cuidar a sus hijos. La imagen es una réplica de la imagen que está en la Basílica de Guadalupe que equivale a la tilma de Juan diego que mide aproximadamente 72 cm de alto por 103 cm de ancho”, agregó.



Con la finalidad de evitar aglomeraciones que propicien un brote de Covid-19, desde ayer y hasta el día 13 permanecerá cerrado el templo guadalupano y las personas que deseen acudir deberán pasar por un filtro sanitario ubicado en el cruce de las calles Ahuizotl y Pérez Treviño. “En materia sanitaria estamos siendo cuidadosos y responsables, el filtro operará durante todo el novenario en un horario de 9:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas permitiendo el flujo de 50 personas a la vez”, precisó el sacerdote.







Sin misas, ni Mañanitas



El entrevistado indicó que el Santuario no está organizando nada, por lo que no habrá ningún tipo de evento como misas presenciales, ni en el atrio ni en la explanada, ni Mañanitas e hizo un llamado a las personas de la tercera edad a quedarse en casa.



“Cuando instalamos la imagen había unas personas que estaban cantando y rezando y comenzaron a llorar, y no sé explicarlo, se siente una emoción muy grande, como un calor en el corazón, esta imagen parece como si ella estuviera viva y como si realmente nos estuviera cuidando, mirando, y sin duda alguna quienes lleguen a venir con todos los cuidados y protocolos van a encontrar fortaleza”, dijo.