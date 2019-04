Salen a la luz más denuncias contra Armando Vega Gil

Armando Vega Gil, músico y escritor mexicano, paralizó al mundo del rock n roll luego de anunciar su suicidio a través de las redes sociales y ser encontrado sin vida en su casa de la Narvarte, en la Ciudad de México.El bajista de Botellita de Jerez enfrentaba acusaciones de insinuaciones sexuales a una menor de edad y ahora, después de su muerte, han salido más acusaciones a la luz.Salen a la luz más denuncias contra Armando Vega GilEl músico mexicano fue señalado en primer lugar por una mujer que prefirió guardarse en el anonimato, quien dijo que a los 13 años recibió insinuaciones sexuales por parte de Armando.El segundo señalamiento relata una situación parecida, sólo que esta vez no habría ocurrido en privado, si no en público y durante una fiesta de cumpleaños. La denunciante señala que a los 13 años de edad fue abordada por Vega Gil sin importarle que sus padres estuvieran presente. Fue precisamente su madre quien alejó al escritor de su hija.En el tercer testimonio señalan que todo sucedió a través de la red social MySpace, muy utilizada por músicos hace varios años. La denunciante señala que Armando le mandó un mensaje cuando ella tenía entre 14 y 15 años, para preguntarle cuando lo dejaba morder sus piernas.Además, se reveló un cuarto testimonio a través de Twitter, pero esta vez con rostro y nombre, la primera fuera del anonimato. Aunque no hubo especificación alguna, la denunciante asegura que vivió un capitulo parecido a los anteriores cuando tenía cerca de 15 años.En caso de que lleguen a salir más testimonios, no podrán hacerlo a través de la plataforma Me Too Músicos Mexicanos donde se vaciaron la mayoría de las acusaciones, pues los responsables del espacio han decidido retirarse del proyecto.