Salen en hombros Ferrera y Valadez

Excepcional faena la de Antonio Ferrera a un magnífico toro de Los Encinos al que le cortó las dos orejas de su último astado en esta feria de San Marcos, tarde en la que salió también en hombros Leo Valadez.Una labor cadenciosa, de emoción, de muletazos templadísimos ante las embestidas nobles, de calidad del número 23 de Los Encinos llamado "Arriero" que mereció el arrastre lento tras la estocada hasta la empuñadura que dejó Ferrera.En su primero el español consiguió detalles con el primero de la tarde que fue de Montecristo, un astado noble pero que llevó la cabeza a media altura y punteaba mucho al final sus muletazos.Con una estocada caída terminó con su labor.Luis David Adame, vestido pulcramente con un terno blanco y plata, estuvo muy bien con el capote y después hubo momentos muy destacados con su primero que fue de Los Encinos que tuvo nobleza, aunque le faltó un poco de fuerza, pese a ello trompicó a Luis David, quien se puso cerca de los pitones. Pinchó su faena y así malogró todo lo hecho.En su segundo, Adame se topó con un gran toro de Montecristo que por sus bellas hechuras no podía fallar. Y no falló, nobles embestidas con mucha clase y calidad que le permitió a Luis David ejecutar muletazos templados.Pinchó antes de la estocada y su labor fue silenciada. El toro "Condesito" de Montecristo fue retirado en medio de una ovación.Ajustado quite por Saltilleras de Leo Valadez en el tercero de la tarde criado en Los Encinos.La faena de Valadez fue intermitente. Las tandas de Leo muy cortas aunque tuvieron calidad sobre todo por el pitón izquierdo en el toreo al natural. Lo mata bien y le cortó la primera oreja.En el sexto del festejo, Leo Valadez lució al colocar banderillas.Luego con la muleta consiguió momentos muy importantes ante el buen juego que dio su enemigo de Los Encinos al que mató de una gran estocada y por ello cortó otra oreja y salió en hombros al lado de Ferrera.