Salen letales los uruguayos; conquistan felinos el gigante de acero

Saltillo, Coahuila-. Los Tigres del “Tuca” Ferretti doblegaron a los Rayados del “Turco” Mohamed 0-2 con letales llegadas al marco de Hugo González y con goles de Leo Fernández, seguido por otro del “Diente” López que entró de cambio por su paisano.







Un centro de Layún que recibió Aké Loba en el primer minuto del encuentro, dentro del área de Tigres, fue el primer balón de peligro para los Rayados, el marfileño hizo una mala recepción y no pudo darse la vuelta para rematar al marco de Nahuel Guzmán. El mismo delantero de La Pandilla volvió a poner en predicamentos a la defensa felina, pero el arquero de la U de Nuevo León achicó al africano y tapó un peligroso disparo.



El encuentro fue dominado por Monterrey en los primeros minutos, que presionaban a Tigres desde la salida y se encontraron con un balón que llegó a dominio de Funes Mori, que mandó el balón al poste izquierdo de Nahuel, Rayados volvió a perdonar al minuto 9.



El partido se estuvo ensuciando con patadas de ambos equipos que entorpecieron el encuentro, pero el silbante no sacaba las tarjetas.



Los Tigres no perdonaron y la primera que tuvieron la mandaron a guardar, Leo Fernández en su primer Clásico Regio abrió el encuentro 0-1 al minuto 24, en un centro que empujó en medio de 3 defensores de Monterrey, ese fue su primer gol con la camiseta de los nicolaítas.



El primer amonestado de la noche fue Sebastián Vega en una entrada con fuerza desmedida sobre Julián Quiñones, los Tigres agarraron confianza después de verse arriba en el marcador.



Después del gol, los del “Turco” Mohamed se fueron al ataque, pero Aké Loba volvió a fallar frente al marco al 38’, desperdiciando otra llegada peligrosa de Rayados, mandando el balón a las manos de Guzmán.



Al regreso del descanso, Rayados se tiró al frente, pero los Tigres le quitaron la pelota y empezaron a pasearla por todo el campo buscando un hueco para hacerle daño a Monterrey.



Ricardo Ferretti le dio la oportunidad al “Diente” López como revulsivo, para buscar ampliar la ventaja, un movimiento inteligente, ya que en el 79’ Nicolás respondió con el 0-2 con un contragolpe letal.