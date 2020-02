Salen Mustangs a escena; ¡escribirán su historia!

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Esta noche comienza a escribirse la historia de Mustangs Saltillo dentro de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil, al inaugurar el torneo en contra de Quetzales de la Ciudad de México.



Se está haciendo un esfuerzo enorme por parte de la directiva porque la ciudad cuente por primera ocasión con un equipo femenil profesional y este es el primer paso, el sacar el conjunto y mostrarlo, esperando en los siguientes torneos mantenerlo con el apoyo de patrocinios.



Mustangs abre plaza ante Quetzales en el Gimnasio Municipal Saltillo a las 18:30 horas, en el primero de la doble cartelera de este fin de semana, pues de acuerdo con el rol, son dos juegos de locales; el otro es mañana a las 12:00 horas en este mismo sitio.



Para enfrentar este torneo de 10 jornadas, cinco de ellas en casa, Saltillo echó mano del talento local para tratar de formar una base y que ese sea el que dé la cara por parte del representativo de la capital coahuilense.





Llegan poderosas



Sin embargo, no podría afrontarla de esta manera sin refuerzos y se trajo a jugadoras de experiencia dentro de la Liga, así como a nivel nacional e internacional.



Este jueves por la tarde arribó a la ciudad Anel Tapia, procedente de la Ciudad de México, con trayectoria dentro del profesionalismo en México.