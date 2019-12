Salen Rayados por boleto a la Final

Aguascalientes.- El Necaxa no quiere despedirse de la Liguilla, por lo que deberá frenar a unos Rayados, que no han perdido desde que aterrizó Antonio Mohamed.



El Monterrey se mete al Victoria con una ventaja de 2-1 tras el primero de la serie, por lo que le basta el empate para alcanzar la Final y mandarla tras la Navidad, porque mañana parten a Qatar para disputar el Mundial de Clubes.



El club dirigido por “El Turco” liga 7 partidos entre Fase Regular y Liguilla sin derrota, con 5 triunfos por 2 empates. Además, presume 2 victorias y una igualada como visitante.



Los Rayos deberán sacar provecho de su casa, pero en los últimos 5 compromisos como local perdieron 2 cotejos, por 2 empates y sólo una victoria.



Rayados recuperó al delantero Rogelio Funes Mori y al lateral Miguel Layún, quienes ya podrán estar en la banca ante Rayados.



Funes Mori tuvo molestias en la pantorrilla izquierda desde la última Jornada ante Atlas, por lo que no jugó los primeros 3 compromisos en Liguilla de Rayados.



El Monterrey quiere irse al Mundial de Clubes con boleto de la Final en mano, pero Necaxa no querrá que el título de la Liga BBVA se juegue tras la Navidad.