‘Salimos de Wuhan en el momento adecuado’: mexicanos narran su salida de China

Escuchar Nota

"En el momento en el que se cerró la ciudad sí fue un poco difícil, sí me preocupó un poco, pero gracias a dios creo que salimos justo en el momento adecuado, porque en el momento en el que logramos salir las cosas empezaron a empeorar", contó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

"Te lo digo, yo veía desde mi departamento cómo no había gente afuera, que tenían que ir a comprar comida casi casi (cubiertos totalmente del rostro) por todos los instrumentos de salud, y ahorita está más intenso", narró.



"No es tanto el virus, claro que cuenta, pero también la histeria colectiva cuenta, qué tanto uno se puede aventar en una situación donde no hay alimento, cuánto te van a aguantar los alimentos para 11 millones de habitantes".



"Estoy bien, de antemano, estoy bien, estamos tranquilos, tenemos la certeza, tenemos certificados médicos de que nos regresaron, de que estamos libres de virus", dijo el joven de 27 años, quien viajó junto con su amigo Martín Gutiérrez.



A sus 23 años,llevaba cuatro años y cuatro meses viviendo en, y aunque le gustaría regresar a terminar sus estudios asegura queElla estaba becada por lapara estudiar Economía en Tratado Internacional en la Universidad de Wuhan, y fue parte de los"El cierre de la ciudad, ya está más estricta, por ejemplo, ahora, a las comunidades de departamentos ya no los dejan salir,".Ella vivía sola con su perro Jasper y su gata Luna y, aunque tuvo que dejarlos con amigos, se dijo muy feliz de estar de vuelta en México.Tras pasar un, junto con Valeria llegaron otros 9 mexicanos, quienes fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por Bernardo Aguilar, director general para Europa de la Cancillería.El funcionario explicó que, pero aclaró que no han solicitado el apoyo para dejar dicha ciudad.Otro mexicano que llegó hoy al País es, arquitecto mexicano que llevaba 7 años en China y quien explicó que la información incluso estando allá no es clara.En tanto, lo primero que el chihuahuenseaclaró es que están sanos.Las otras seis personas que regresaron formaban parte de una familia, pero evitaron a los medios de comunicación.