Salinas de Gortari operó reformas como ‘cabildero del PAN’, acusa Lozoya

“Para ejemplificar todo este aparato de complicidades y corrupción, relato que el día de la entrega-recepción en Pemex, José Antonio González Anaya recibió por lo menos cuatro llamadas de Carlos Salinas de Gortari para asesorarlo con los medios de comunicación; en el marco de esas llamadas, yo pude escuchar cómo abordaban temas relativos a los proyectos que pronto encauzarían”, afirmó Lozoya.



“Recuerdo que Carlos Salinas de Gortari cabildeaba a favor de los proyectos de su hijo, entre los cuales se encontraba pagarle a la empresa Trese más de 15 millones de dólares, porque Pemex le había cancelado el contrato de una plataforma marítima. Al enterarme de los detalles, resultó que en dicha plataforma habrían fallecido trabajadores por una explosión motivada por la falta de mantenimiento que debió dar dicha empresa”, dijo.



“Me sugirió irnos a cenar con él, porque de lo contrario me seguirían golpeando en medios de comunicación. Yo dije que lo buscaría, pero ignoré estas componendas, pues tenía que enfocarme en un asunto de trascendencia nacional que, ya desde entonces, era un problema brutal y vinculado de crimen organizado, como el relativo al robo de hidrocarburos”, indicó.



Identificado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como el máximo jefe de la “mafia del poder”, el ex mandatario Carlos Salinas de Gortari fue señalado por Emilio Lozoya en su denuncia simplemente como “comisionista y cabildero del PAN”.No obstante, según las declaraciones del ex director de Pemex ante la Fiscalía General de la República (FGR), Salinas de Gortari no sólo operó a favor de las reformas estructurales del sexenio de Enrique Peña Nieto ySostuvo que Luis Videgaray bloqueó y canceló, junto con González Anaya, “influenciado éste último por Carlos Salinas de Gortari”, la propuesta de empresas de fertilizantes para adquirir participaciones en plantas de urea y amoniaco de Pemex, lo que representó una pérdida de cientos de millones de dólares.Emilio Lozoya relató que, en el marco de una reunión de jefes de Estado en Cali, Colombia, entre el 20 y 24 de mayo de 2013, el empresario Federico Martínez Urmenta, director general de Tradeco,Adicionalmente, el ex director de Pemex aseguró que Salinas de Gortari cabildeó por contratos de la petrolera para la empresa Trese, propiedad de su hijo.Emilio Lozoya asentó en su denuncia que, algunos meses después y en el marco de un evento presidencial, González Anaya le dijo que tuviera cuidado con su concuño Carlos Salinas de Gortari, “ya que quien no ayudaba a sus hijos y socios los consideraba traidores”.