Salinas presionó por contratos de Pemex para su hijo, asegura Lozoya

"Al respecto, recuerdo que Carlos Salinas de Gortari cabildeaba a favor de los proyectos de su hijo, entre los cuales se encontraba pagarle a la empresa TRESE (Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios Especializados) más de 15 millones de dólares, porque Pemex le había cancelado el contrato de una plataforma marítima", menciona en su denuncia del 11 de agosto.



"Al enterarme de los detalles, resultó que en dicha plataforma habrían fallecido trabajadores por una explosión motivada por la falta de mantenimiento que debió dar dicha empresa. Recuerdo, incluso, haber visto fotos que mostraban 'hoyos por corrosión' en varias partes del equipo".

"Me dijo que 'tuviera cuidado con su concuño Carlos Salinas de Gortari, ya que quien no ayudaba a sus hijos y socios los consideraba traidores'. Me sugirió irnos a cenar con él, porque de lo contrario me seguirían golpeando en medios de comunicación. Yo dije que 'lo buscaría', pero ignoré estas componendas", cuenta.

"Semanas después y bajo el mismo periodo, Carlos Salinas de Gortari le pidió a mi padre ayuda para que recibiera a su amigo Federico Martínez, pues tenía problemas y también le entregó tarjetas con proyectos que su hijo Juan Cristóbal quería intermediar en Pemex", agrega.

"(Martínez) me respondió que su socio Carlos Salinas de Gortari había hablado con mi padre y Enrique Peña Nieto y que por favor tomara en cuenta lo que haría con sus amigos los senadores el PAN. Al final no hubo cambios a estos contratos, pero sí tengo conocimiento de que en dichos contratos se beneficiaron los sujetos señalados, cuando José Antonio González Anaya, concuño del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, asumió la dirección general de Pemex", dice.

"En este encuentro me entregó una lista que describía los mismos proyectos de la empresa Tradeco que estaban emproblemados con Pemex. Me dijo que el senador Francisco Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez le habían pedido que me insistiera en resolver estos problemas, ya que la empresa Tradeco les estaba facilitando apoyos económicos a cambio de sus votos", señala en la querella.

