Salir de casa solo si es necesario: Bres

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Debido al caso positivo de coronavirus presentado este domingo en Piedras Negras por parte de un hombre de 42 años de edad empleado de la empresa Lear, el presidente municipal de esta frontera reiteró a la ciudadanía que no salgan de sus hogares a menos de ser sumamente necesario y evitar las tareas colectivas en centros comerciales, farmacias o cualquier otro lugar.



“Quiero volver a insistir, cuidemos a nuestra familia, hagamos caso a los medios de comunicación oficiales que dan certeza que sí es información verdadera; estoy atento y cerca de ustedes, como ustedes de un servidor, por eso te vuelvo a pedir quédate en casa si puedes”, declaró.



Por otro lado, señaló que independientemente de si el contagio haya sido en Piedras Negras o Eagle Pass, tanto estado como municipio están atentos en cada momento cuidando cualquier propagación del virus COVID-19.



Exhortó a ser solidarios en sociedad, ya que por estadística sólo el 95% de la población no presentaría síntomas e incluso no necesitarían ser hospitalizados, sin embargo hay que pensar en ese 5%, los cuales quizás podrían perder la vida.





Servicios limitados



Los servicios brindados en funerarias e iglesias también se limitarán a partir de este lunes.