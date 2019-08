Salma Hayek anuncia que ayudará de esta manera al Amazonas

Desde hace un par de días, varios famosos han compartido en redes sociales fotografías e información sobre los incendios forestales del Amazonas, dando a conocer que hasta ahora no se ha recaudado nada para solucionar el problema, pero Salma Hayek ha anunciado que ella ya está lista para ayudar.La actriz respondió la petición de sus seguidores de hacer que su marido realizara una donación significativa tal y como sucedió cuando se quemó la Catedral de Notre Dame el pasado mes de abril y lejos de tomar los comentarios como una ofensa, aseguró que ambos están dispuestos a hacer lo necesario para salvar los bosques afectados.Desde hace un par de días, varios famosos han compartido en redes sociales fotografías e información sobre los incendios forestales del Amazonas, dando a conocer que hasta ahora no se ha recaudado nada para solucionar el problema, pero Salma Hayek ha anunciado que ella ya está lista para ayudar.La actriz respondió la petición de sus seguidores de hacer que su marido realizara una donación significativa tal y como sucedió cuando se quemó la Catedral de Notre Dame el pasado mes de abril y lejos de tomar los comentarios como una ofensa, aseguró que ambos están dispuestos a hacer lo necesario para salvar los bosques afectados.“Les agradezco a todos los que usaron mi cuenta de Instagram para atraer atención de los incendios forestales en el Amazonas. Los escucho y me uno a ustedes. Ya empecé a participar en la reforestación. El mundo debe unirse para poder curar y proteger los pulmones de nuestro planeta. Brasil y Perú estoy con ustedes”, escribió Salma.Cabe recordar que tras el siniestro dela iglesia más famosa de Francia, la veracruzana dio a conocer que Francois Henri Pinault había dado 100 millones de dólares para que se reconstruyera y aseguró que estaba muy orgullosa de ver que el empresario utilizó parte de su gran fortuna para reparar los daños de este emblemático sitio.