Salma Hayek, Beyoncé y Gucci lanzan campaña para ayudar a mujer y niñas

.- La actriz y empresaria mexicana Salma Hayek lanzará, junto con la cantante Beyoncé y la marca Gucci, una campaña que tendrá como objetivo ayudar a las mujeres y niñas en esta época de crisis por el Covid-19.Todo esto a través del movimiento Chime for Change al que pertenece desde hace algunos años."Hace siete años me uní a Beyoncé y Gucci para lanzar el movimiento CHIME FOR CHANGE con la misión de garantizar que las niñas, las mujeres de todo el mundo, tengan el mismo acceso a la salud, a la educación y la justicia. Mañana lanzaré una nueva campaña CHIME FOR CHANGE para #Standwithwomen en este momento crítico", informó la veracruzana a través de su cuenta de Instagram.