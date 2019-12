Salma Hayek celebra 13 millones de seguidores en redes sociales

La actriz y productora mexicana Salma Hayek llegó a 13 millones de seguidores y para celebrarlo compartió un fotomontaje junto a unos ángeles.La protagonista de Like a boss, del director Jay Deuby, en la que comparte créditos con las actrices Sam Pitman y Adam Cole-Kelly, explicó que el número 13 “es un número de ángel”."¡Gracias por los 13 millones de seguidores! ¡El número trece es un número de ángel que tienede feminidad, conectándonos con nuestra intuición y el principio de nuevos comienzos! ¡Que sus vidas estén llenas de ángeles!”, escribió Salma para acompañar la imagen.En agradecimiento a sus fans, también compartió 13 clips de sus momentos favoritos de entrevistas “para expresar mi más profundo agradecimiento y celebrar a los 13 millones de mis maravillosos seguidores”.En octubre pasado, laproductora de la serie Monarca dio a conocer que alcanzó los 12 millones de seguidores en Instagram con una fotografía tomada durante una sesión de acupuntura.De igual manera, publicó un montaje de La última cena, la pintura clásica deda Vinci, en la que Jesús comparte el pan y el vino con sus discípulos.En la imagen, que compartió en sus redes sociales, Hayek aparece al lado de Jesús, como si estuviera sentada a la mesa degustando un alimento junto a los 12 apóstoles.Actualmente, la actriz seen el rodaje de la película The Eternals, en la que dará vida a "Ajax", la líder de Los Eternos, que seen noviembre de 2020.En el filme comparte créditos con Angelina Jolie, quien interpretará a “Thena”; Richard Madden en el papel de “Ikaris”; Don Lee, como “Gilgamesh”; Kumail Nanjiani, como “Kingo”, y Bryan Tyree, como “Phastos”.Con información de Excélsior