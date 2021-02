Salma Hayek comparte foto sexy de sus tatuajes en el pecho

Escuchar Nota

No cabe duda que incluso el más mínimo de los movimientos deprovoca una revolución en internet, pues ya sea que se ponga un mini bikini, comparta un poco de su día a día o simplemente disfrute de un día de sol, Salma acapara todas las miradas.Así que si un día tienes ganas de llenarte de buena vibra, solo necesitas entrar a sus redes sociales para contagiarte de su espíritu positivo e basarte en su belleza para obtener tus mejores looks inspirados enSin embargo, su última publicación nos dejó sin palabras ya que se salió de laSe trata de una foto la que aparece con dos tatuajes en el pecho, uno con la figura de girasol y el otro pudieraPero tranquilos, si estabas pensando queestaba experimentado su faceta más salvaje, tenemos que aclarar que esto se trata de un diseño que forma parte del personaje que interpretay que está por estrenarse en la plataforma de Amazon Prime.Sin embargo no cabe la menor duda de que si Salma se tatuara en la vida real luciría increíble y sabría cómo plasmar toda su personalidad