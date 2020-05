Salma Hayek, embajadora en Hollywood

Escuchar Nota

“Me inspiraron aquellas que tuvieron la valentía de decir algo. Estoy agradecida con todos los que están escuchando nuestras experiencias. Espero que al agregar mi voz al coro de quienes por fin pudieron hablar ayudaré a entender por qué fue tan difícil hacerlo y por qué tantas de nosotras esperamos tanto tiempo. Los hombres acosan sexualmente porque pueden. Y las mujeres estamos hablando porque, en esta nueva era, por fin podemos hacerlo”.



La conocí en Sevilla, en la fiesta de Vanity Fair, y me pareció cercana y cariñosa, algo poco habitual en una estrella de Hollywood. Pero ella es diferente, es una rebelde que no se ajusta a las normas clásicas. El personaje de la irreverente Frida, que encarnó con éxito y no deja de inspirarle., es más lo defendió como una bandera. “El mundo ha cambiado muchísimo. Hollywood también. Cuando llegué a Estados Unidos resultaba inconcebible que un actor de origen latino, sobre todo si procedía de otro país, interpretase un papel protagonista”., declaró a Vanity Fair. Ahora este otoño anuncia un nuevo proyecto cinematográfico y una gran producción de Marvel y el mundo del Comic, Eternals, todo un espectáculo con Salma como heroína: “Estoy muy emocionada de añadirme a la familia Marvel como Ajak la madre de todos los eternals”. Antes el personaje era masculino y forma parte de este cambio contemporáneo que está viviendo la sociedad con un mayor protagonismo de las mujeres en todos los ámbitos.. “Harvey Weinstein era un cinéfilo apasionado, alguien que tomaba riesgos, un promotor del talento fílmico, un padre amoroso y un monstruo. Durante años, fue mi monstruo”. Confesó. Y añadió: “Por fin empezamos a tomar conciencia sobre el vicio que ha sido socialmente aceptado y que ha insultado y humillado a millones de niñas como yo, porque dentro de cada mujer hay una niña”.El rodaje de Frida y hasta su presentación en Venecia, fue una lucha de obstáculos para Salma, acosada, donde el productor quiso escenas de sexo, le acosaba y le hizo vivir un infierno. Su vida privada esta celosamente guardada, pero su matrimonio con el empresario François-Henri Pinault, heredero del imperio de moda de Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga, ha dado más glamour del que ya poesía la estrella, “el negocio es anglosajón, pero el glamour es latino”, nos confesó una vez el fotógrafo Mario Testino., “hay que vencer al miedo para cumplir los sueños”, ha declarado la veracruzana, y empezó trabajar en películas, casi partiendo de cero en Los Angeles, rodó Desperados, Bandidas, Four Rooms, How to be a Latin Lover, series de televisión como Monarca y su último trabajo Eternals. Productora, directora, actriz e imagen de grandes marcas, sus vestidos y sus cuidados de belleza desbordan las redes, tiene más de 14 millones de seguidores en instagram.