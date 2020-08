Salma Hayek enciende las redes con espectacular bikini en la piscina

Escuchar Nota

“Este juego de cartas se llama ‘por si las dudas’ y lo estoy jugando con mi papá y mi hermano. Que tengan un buen domingo”, anotó.

“Mi abuela me enseñó que por la noche tu piel reabastece todo lo que perdiste durante el día. La limpio muy bien por la noche pero, ¿por qué estaría sucia cuando me despierto? Eso lo dicen las empresas para que te hagan usar más productos”.

“No creo que los productos químicos en el protector solar sean buenos para tu piel. Creo en usarlo cuando lo necesites”, apunta.

La actriz mexicanadisfrutó del verano con un día de relajación en la. A través de Instagram, publicó una fotografía que describió con el mensaje: “Déjate llevar”.La estrella hollywoodense de 53 años presumió su figura en la alberca ataviada con un. Lució suy dejó suelta su cabellera negra mientras flotaba en el agua. Sumó más de 380 mil reacciones y decenas de comentarios.está pasando las vacaciones en compañía de su familia. Así lo demostró con una fotografía donde está acompañada de su papá y de su hermano.Días antes, la celebridad originaria de Coatzacoalcos, Veracruz,Sumó más de dos millones de reproducciones.tiene una fuerte conexión con el agua y el mar. Una de sus actividades favoritas es el buceo y frecuentemente elige destinos vacacionales con playas.La actriz muestra jovialidad en cada una de sus fotografías, pero también se muestraEn días pasados presumió su rostro sin maquillaje y. En una entrevista con The New York Times, asegura que nunca se lava la piel por la mañana.Señala que por las mañanas sólo aplica agua de rosas para “despertar su piel” y aplica crema hidratante. Salma Hayek no usa protector solar, a menos de que vaya a estar expuesta a los rayos solares durante todo el día.