Salma Hayek, Ricky Martin, Luis Fonsi, Selena Gomez y más famosos reaccionan a triunfo de Biden

Escuchar Nota

“Mantente a salvo, permanece adentro esta noche. Abraza a tu familia y celebra ¡Estamos un paso más cerca del mundo por el que luchamos! ¡Qué día!”.

stay safe, stay indoors tonight. hug your fuckin families and celebrate your fucking asses off. we are one step closer to the world we are fighting for!!! what. a. day. — YUNGBLUD (@yungblud) November 7, 2020

Ver esta publicación en Instagram Bye-bye. Una publicación compartida por Ricky Martin (@ricky_martin) el 7 de Nov de 2020 a las 8:48 PST

“Joe Biden, Kamala Harris y el pueblo estadunidense le acaba de dar al mundo uno de los mayores actos de bondad y valentía que la humanidad haya visto jamás. Nada más que amor por nuestro nuevo comandante en jefe y a la primera vicepresidenta elegida para la Casa Blanca”.

Please post celebration videos on this thread.



Here is NY right now. Sound up. pic.twitter.com/Nx8wPXlvmQ — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) November 7, 2020

“¡La gente ha hablado! Gracias a todos los que utilizaron su voto y su voz para hacer historia. Presidente Joe Biden y vicepresidente Kamala Harris”.

The people have spoken! Thank you to everyone who used your vote and your voice to make history. PRESIDENT Joe Biden and VICE PRESIDENT Kamala Harris pic.twitter.com/EdWQc5rpYD — kerry washington (@kerrywashington) November 7, 2020

“Felicidades Joe Biden y Kamala Harris. Habiendo conocido al vicepresidente (ahora Presidente electo) Biden, puedo decir honestamente que es una de las personas más sinceras y amables que he conocido. América ganó hoy y estoy muy feliz”.

“Respeto, honor, verdad, integridad, amor, compasión, amabilidad. Gracias por caminar el camino Joe Biden y Kalama Harris. ¡Hoy es un buen día!”.

El candidato demócrata, esto después de obtener la victoria en, un estado que era pieza clave en el proceso electoral de este país. Tras darse a conocer la noticia, los famosos de Hollywood reaccionaron a los resultados.A través de sus redes sociales, varios famosos ya reaccionaron al triunfo de Joe Biden, quien. Algunos de ellos mostraron desde las campañas electorales su apoyo al candidato demócrata, te dejamos algunas de las publicaciones de actores y cantantes tras la victoria de Biden.Son algunos de los famosos que se volcaron a las redes sociales para festejar que Joe Biden es el nuevo presidente de los Estados Unidos.El cantantefue uno de los primeros en reaccionar al resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Con un tuit, expresó su opinión sobre el triunfo de Joe Biden.Con una imagen que publicó en Instagram,reaccionó tras el resultado de las elecciones presidenciales.fue una de las que apoyó a Joe Biden durante su campaña electoral. Con un tuit que acompañó con una foto en la que abraza al 46 presidente de Estados Unidos, Lady Gaga lo felicitó, así como a Kamala Harris.reaccionó de esta manera cuando se enteró que Joe Biden será el próximo presidente de Estados Unidos., quien vive desde hace varios en Estados Unidos, a través de una historia en Instagram publicó una foto del momento en el que se enteró que Joe Biden será el presidente del país.La actrizpublicó en Twitter un video en el que se ve que en las calles de Nueva York ha salido a celebrar el triunfo de Joe Biden. Y pidió a sus seguidores compartieron clips en donde se muestre el apoyo al presidente electo de Estados Unidos.dedicó un mensaje en el que agradeció a las personas que votaron por Joe Biden y Kamala Harris.Aunque su esposo, Kanye West, participó en las elecciones presidenciales de Estados Unidos,celebró el triunfo de Joe Biden frente a Donald Trump.El actorse unió a los famosos de Hollywood en felicitar a Joe Biden y Kamala Harris por los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.Con una foto del presidente electo Joe Biden y la vicepresidente Kamala Harris,escribió el siguiente mensaje en Instagram.El director de películas animadas como Toy Story y Coco,, publicó una foto en donde usa una camisa con el lema “Chinga tu muro”, esto en referencia a una de las propuestas que hizo Donald Trump en el 2016 para evitar que inmigrantes ingresaran a Estados Unidos.La cantantecelebró el triunfo de Joe Biden con un video que publicó en Twitter. En dicho clip se escucha su canción "Party in the USA"