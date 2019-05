Saltilenses se derriten en casa

Para los habitantes de la colonia Calandrias, el abrir puertas y ventanas a primera hora del día no es suficiente para que sus viviendas no se conviertan en un horno apenas llegue el mediodía, y comentan que no hay forma de combatir las altas temperaturas.“Parece un horno mi casa, apenas se pone fuerte el sol y ahí adentro llegamos a 40 grados y aunque tenemos tres ventiladores, estos no parecen suficiente”, comentó Iván Muñoz.Incluso han preferido adelantar la hora de realizar las tareas domésticas, pues comentan que después es imposible realizarlas bajo los rayos del sol, y es ahí donde puertas y ventanas se abren para ventilar la vivienda para aprovechar del poco aire fresco que se respira por las mañanas, pues apenas inicia el día y el termómetro ya registra más de 20 grados.“Pues más o menos se puede controlar el calor, en las mañanas procuro abrir y ventilar la casa, pero apenas se siente calor, procuro cerrarlas para que no se salga lo frío y ahí prendo el ventilador”, dijo María Salas.Sin embargo los ventiladores ya no son suficientes, pues aseguran que en ocasiones lo único que se siente es más calor, el cual llega a sofocarlos, eso sin contar que los recibos de luz se han incrementado a lo doble, pues si antes estaban pagando de 100 a 200 pesos, ahora la cantidad es mucho más.“Tiene uno que poner los ventiladores, pero eso tampoco es bueno, porque después ahí le encargo los recibos de luz”, argumentó la señora Laura María.