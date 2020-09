Saltillense Bernardo González va de la mano del deporte; se convierte en coach de indoor cycling

Escuchar Nota

“Entre febrero y marzo de 2019 fui por primera vez a una clase de indoor y me gustó mucho todo esto de las luces y el sonido con el ejercicio”, mencionó el también maestro de la ULSA.

“En el indoor es mucho de motivar, gritar, bajarte de la bici para animar a las personas y la verdad es que yo no me veía así”, confesó Bernardo.

“Mi papá siempre ha sido muy deportista, jugaba básquetbol, futbol y béisbol, y mi mamá siempre estuvo muy metida en cuestión de deportes, en ir al gimnasio”, detalló el coach de indoor.

“Ella nos lo inculcó, no tanto por el físico, pues decía que se trata más de un estilo de vida”, recordó.

“De estos solo la natación me gusta y la sigo practicando, pero me salía de una disciplina y entraba a otra gracias a mi mamá”, puntualizó.

“Pero a diferencia del indoor, el spinning es como más pasivo y tranquilo, por eso no me encantaba del todo”, señaló el saltillense.

“En la clase vas con el ritmo que marca la música, es lo que a mí me gusta mucho, a la hora de que entra un coro o un bit, tú tienes que meter en ese momento un movimiento diferente”, explicó el coach.

“Aparte de la música, son las luces, la buena vibra y la energía, porque quieras que no, esto sí es muy diferente, en lugar de llegar a un salón común y corriente con bici”, enfatizó.

“Físicamente es el tema de la fuerza y lo padre del indoor es que no solo se maneja lo que son las piernas, también se usan las mancuernas para que en un momento de la clase empecemos a hacer hombro, bícep, trícep, por eso yo digo que se trata de un full body”, aseguró Bernardo.

“Lo más retador es no dejar ver las cosas que uno trae cargando para que no afecten lo que se puede transmitir a los alumnos, al fin de cuentas ellos todo el tiempo te están viendo”, explicó.

“Hay que llegar siempre con vibra positiva para transmitirla, lo que a mí me da más satisfacción es ver como al salir de la clase todos lo hacen con una sonrisa, eso es lo que me ha llenado más como coach”, precisó Bernardo González.

“Hay una parte que se llama inside moment, se apagan las luces y decimos a las personas que mediten, ahí hay una canción de James Blunt que me gusta para eso, se llama Heart to Heart”, indicó.

