Saltillense conquista las redes sociales con su estilo único en la fotografía

“Mi gusto por la fotografía lo tengo desde siempre, mi papá siempre nos tomaba fotos de chiquitos y cuando nos íbamos al rancho siempre llevaba su cámara.



“Después me regalaron mi primera cámara en un cumpleaños, cuando tenía 8 años”, recordó la fotógrafa saltillense.

“Mi familia siempre me ha apoyado mucho desde el principio, todos mis hermanos y mis papás, de hecho mi hermana siempre me promociona con sus amigas y así me llegan muchos clientes gracias a ella”, precisó Ale López.

“Mi estilo no es algo que estoy buscando, más bien creo que lo encontraré pronto”, enfatizó la saltillense.

“Estos autorretratos que me he estado haciendo me han dejado buenas satisfacciones porque me daba pena al principio, por como la gente juzga”, señaló la joven.



“Él me ayudó porque me dijo que en la fotografía 'es pensar en lo que buscas y no en lo que dirá alguien más' y bueno, desde ahí me solté para seguir con mis autorretratos sin pensar lo que fueran a decirme”, puntualizó Ale.



“Ahora me parece muy interesante auto obeservarme, la verdad es un ejercicio muy difícil cuando te haces fotos a ti mismo”, comentó la fotógrafa saltillense.



