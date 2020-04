Saltillense crea ‘cubresanas’, de la moda a la seguridad

Escuchar Nota

“Lo quise ver así porque en estos tiempos el cubrebocas va a ser una prenda más, de uso diario y queremos que a la gente no le cause problema usarlo, que no sea tan estresante ni tan claustrofóbico, ese es el enfoque que yo como diseñadora le agrego”, enfatizó Alejandra.

“El período máximo de exposición debe ser de ocho horas, luego hay que lavarlo a mano haciendo mucha espuma con el jabón durante dos o tres minutos, enseguida hay que enjuagarlo bien con mucha agua y dejarlo secar tendido”, explicó.

“Dentro de las investigaciones y estudios que analizamos, vimos que en Hong Kong por el desabasto la gente comenzó a utilizar cubrebocas de tela, pero como querían mayor filtración, comenzaron a colocarles un compartimento para introducir un filtro extra”, señaló.

“El prototipo lo sacamos entre el 23 y 27 de marzo y desde el día 30 estamos produciéndolos”, detalló la diseñadora de modas.

“Lo que nos da alegría es que estamos empleando a más gente, empezamos con las dos modistas, ahorita ya está creciendo un poquito con otras dos señoras, porque ahorita sí está difícil la situación económica”, argumentó Alejandra.

“Se donaron entre instituciones de salud en Coahuila, se fueron hasta Monclova, otros al Hospital Universitario, al DIF Coahuila, a una asociación que se llama Vida y Autismo, y uno que otro a personas que salen a trabajar y no pueden cumplir su contingencia en casa”, subrayó la saltillense.

“Para que los números de casos no incrementen y que la curva no despegue, todos tenemos que ser muy conscientes del cuidado, incluso hay estudios que demuestran que el uso de mascarillas disminuyeron los contagios en algunos países”, precisó la saltillense.

Con casi cuatro años al frente de su atelier,para eventos sociales debido a la contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia global del nuevo coronavirus.Por la naturaleza de su trabajo,y, además, todo tipo de reunión social se encuentra suspendida en el estado, lo que ha generado que se pospongan las fechas de bodas, quince años, bautizos, entre otros eventos.Ante este panorama desafiante para todos,, que puede lavarse a mano y que es ideal para filtrar hasta el 91% de partículas en el aire, por lo que resulta muy útil para quienes deben salir diariamente de casa a trabajar o para aquellas personas que tienen que realizar una actividad esencial durante estas semanas de encierro, como ir al banco o al supermercado.En ese sentido,, que ante la medida del Gobierno de Coahuila sobre el uso obligatorio de cubrebocas, puede afectar su distribución en los hospitales del estado.Además,, ya que por cada dos cubrebocas que se comercializan, se dona uno a personal de salud o personas en contexto de vulnerabilidad.Por todo esto,y que para Alejandra ya es una prenda de uso diario ante las circunstancias actuales.Cuando entraron en vigor las medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus a mediados de marzo,, pero con insumos que no protegen la salud del todo.Durante sus estudios profesionales,, “por eso cuando veía que vendían los cubrebocas de ciertos materiales, yo sabía que no era lo más adecuado”, apuntó.De igual forma, la diseñadora de modas se apoyó con su papá, el doctor Carlos Villasana, quien le explicó de manera metafórica que el virus es como una canica y la mayoría de los cubrebocas caseros son como una red de una portería de futbol por donde pueden pasar fácilmente esas “canicas microscópicas”.Fue así como decidieron probar dos tipos de tejidos sintéticos, optando finalmente por la fibra 100% de poliamida gracias a la recomendación de una infectóloga, amiga de su papá. El material con el que son elaborados los cubresanas es utilizado en el área de la salud gracias a que es óptimo en la protección contra el traspaso de fluidos.Gracias a sus conocimientos en el diseño de moda,de esta herramienta que busca prevenir el contagio de coronavirus y que la saltillense considera que ya es una prenda de uso diario en estos momentos.Asimismo,, dejando secar al sol, ya que si se introduce en la lavadora y secadora, su vida útil que es de tres a cuatro meses, puede reducirse considerablemente. De igual forma, recomendó que se desinfecte antes de usarse para contar con mayor seguridad.Alejandra, espacio en el que se puede colocar una toalla de papel de cocina que funciona como un filtro extra, pero eso sí, esta debe desecharse cada día después de su uso.De esta manera,, de acuerdo con las estimaciones de Alejandra Villasana basadas en los estudios realizados hasta el momento en otros países.La última semana que trabajó en su atelier Alejandra fue del 16 al 20 de marzo, después inició su período de aislamiento y durante los primeros días surgió la idea de este cubrebocas especial.En esta tarea, sus papás y su novio le han ayudado muchísimo, así como las dos modistas que colaboran con ella en su atelier, quienes colaboran desde sus casas, cumpliendo con las medidas de contingencia.A pesar de que iniciaron con un patrón para adultos, en esta semana la diseñadora saltillense se encuentra trabajando en el diseño de cubresanas para niños, así toda la familia puede contar con su cubrebocas seguro.Incluso,, ya que por cada dos cubresanas vendidos, Alejandra Villansa dona uno, lo que le permitió entregar 158 la semana del 30 de marzo al 3 de abril.Por último,por eso puntualizó que “mi enfoque está dirigido hacia las personas que están en sus casas y tienen que salir al banco a fuerza o al super a comprar la despensa o gente que todavía debe salir a trabajar, ya que a lo mejor esto va a durar otro mes, pero para esas personas están excelentes estas mascarillas”.De manera general, la diseñadora Alejandra Villasana inivita a la población a cumplir con el distanciamiento social, ya que esto hará que los casos de contagios no se disparen como ha sucedido en otros países del mundo. Además, retoma la sugerencia de las autoridades para evitar tocarse los ojos, nariz y boca, ya que es una de las principales vías de contagio, y en caso de que deban salir, usar apropiadamente la mascarilla.Durante la reunión de evolución del Subcomité de Salud en la Región Centro el pasado 6 de abril,como medida para prevenir la propagación del Covid-19.Si deseas conocer mayores detalles de los cubresanas,Villasana en: