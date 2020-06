Saltillense crea sus mezclas con granos 100% mexicanos

Escuchar Nota

“Nos hemos llevado impresiones en todos los sentidos, cuando recién abrimos era un shock porque llegaba la gente y nos decía 'es que sabe mucho a café', pero era por la costumbre a las bebidas muy dulces”, explicó la emprendedora saltillense.



“Me siento afortunada de hacer lo que me gusta, de trabajar en mi hobby y mi pasión”, finalizó Cristy Saldaña.



“Tenemos proyectadas cosas nuevas y si Dios quiere, nos van a hacer crecer todavía más, entonces hay que darle, todo este esfuerzo es para un bien mayor, para allá vamos y estamos enfocados en el futuro”, enfatizó.



Emprender no es cosa fácil y menos en el área gastronómica, donde es muy complicado ofrecer un amplio menú para darle gusto a todas las personas, es lo que recuerda Cristy Saldaña Osuna al contarnos su historia con Café Bonbari, un negocio que abrió con ayuda de sus padres, Alejandro Saldaña y Lilia Martha Osuna, en noviembre de 2015.A pesar de que en esos momentos había poca competencia en la localidad, Cristy menciona que fue complicado posicionarse al principio porque la mayoría de la gente estaba acostumbrada a las bebidas dulces y cuando probaban sus mezclas de café, expresaban que estaba amargo., lo que le ha dado frutos por aquellos que siguen su concepto y ahora agradecen tener las mezclas de granos procedentes de Chiapas, Veracruz y Oaxaca en la ciudad.La saltillense obtuvo el dominio profesional en este ámbito gracias a las diferentes capacitaciones como barista que tomó en Monterrey y Puebla, esto aunado a la pasión por la repostería que comparte con su madre. Actualmente, la contingencia obligó a Cristy a cerrar sus puertas, pero encontró la forma de seguir ofreciendo sus pasteles bajo pedido para las fechas especiales de la temporada, como el 10 de mayo.A pesar de que Cristy Saldaña egresó de la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad de Monterrey, su gusto por la Gastronomía la hizo dudar entre estas dos carreras al momento de decidirse por sus estudios profesionales.“Me decidí por el Diseño Gráfico porque me gusta mucho, pero cuando regresé a Saltillo decidí abrir esto con mi mamá, porque ella también es muy apasionada de la repostería”, recordó.Lo que más disfruta Cristy es escuchar como la gente le agradece por su café y observar la presencia frecuente de algunas personas que llegan y le piden “lo de siempre” por la familiaridad que encontraron en el proyecto.“Lo que más me gusta es poder dar un buen servicio a la gente, a mí me satisface mucho ver contentas a las personas aquí, que estén cómodos en el lugar y son bien atendidos”, señaló Cristy.Luego de cuatro años y medio de servir al público, la emprendedora saltillense reconoce que no ha sido fácil, pues la costumbre que tiene la gente de consumir bebidas dulces fue un riesgo que experimentaron al principio, pero poco a poco lo superaron gracias a los amantes del buen café en la ciudad.“Me hice de ese tipo de clientela, pero también metí al menú otras bebidas frías y calientes, como tés, tisanas, frappés y malteadas, además de alimentos, como paninis, bagels, quesadillas y los postres que nosotros elaboramos”, puntualizó Cristy Saldaña.Asimismo, enfatizó que todos los productos de pastelería que manejan son únicos y las personas nunca los van a encontrar en otros lugares, es decir, se trata de una línea original y artesanal de pasteles horneados por Cristy y su mamá.Buen baristaSiguiendo la tradición histórica del café, Cristy explica que el nombre de su cafetería hace referencia al origen italiano de este tipo de lugares, “toda la historia del café es italiana por los espresos, por eso bonbari es una fusión de dos palabras: 'bon' que significa bueno y 'bari' que es barista, la persona especializada en la preparación de café, entonces bonbari es buen barista”, precisó la saltillense.De hecho, justo en este proceso es donde combinó sus dos grandes facetas como diseñadora y especialista en el café, asesorada por una agencia publicitaria de Monterrey.En ese sentido, detalló que la bebida estrella de su cafetería es el capuchino simple, y en el rubro de la pastelería los más solicitados por los saltillenses son el de pistache, el de vainilla con blueberry y limón, y el de vainilla con zarzamora.para fechas especiales, como el Día de las Madres.Antes de estas circunstancias, la saltillense observó que quienes más disfrutan de su propuesta son mujeres de entre 40 y 60 años que semanalmente se reúnen entre sí, mientras que los públicos adolescente y juvenil tienen una presencia menor.“Tenemos proyectado crecimiento pronto, cosas, ideas y menú nuevo, se nos atravesó la contingencia pero ni modo, la idea es no perder el foco y el objetivo, estamos muy cerca y encaminados hacia eso”, subrayó la emprendedora saltillense.Por último, reconoció que sus papás son el cimiento de todo este proyecto que nació en noviembre de 2015, “es un negocio totalmente familiar, mi papá me ayuda con todo lo administrativo, mi mamá con la repostería y yo de la parte operativa.Si deseas conocer más de la propuesta de Cristy Saldaña, puedes visitar:-Facebook:-Instagram:Recién cuando inició la emergencia sanitaria en el país y en la ciudad, las ventas de Café Bonbari cayeron hasta 80% por la poca afluencia de la clientela.