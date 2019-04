Saltillense está a un partido de la Final

El saltillense Arturo Mendoza Salas y los Rayados de Monterrey están a una victoria de pisar el estadio Azteca, luego de acceder a las Semifinales del Torneo Nacional de Fuerzas Básicas Sub 13, instancia donde se medirán al Santos Laguna.Tras clasificar en el primer lugar del grupo 3 con siete unidades, la Pandilla regiomontana se midió en Octavos a los Mineros de Zacatecas, a quienes golearon por 6-1 y en donde Mendoza Salas vio acción al ingresar de cambio al 37.Instalados en Cuartos, la escuadra albiazul se vio las caras ante las Chivas, en un duelo apretado que terminó con victoria regia de 2-1 que los llevó a la antesala de la gran final; el mediocampista saltillense no sumó minutos en este encuentro.El día de hoy en punto de las 12:00 horas, los Rayados se medirán al Santos Laguna, mientras que en la otra llave, Toluca chocará con los Tuzos, donde se definirá a los equipos que buscarán el título del Torneo Nacional de Fuerzas Básicas Sub 13 en el estadio Azteca.