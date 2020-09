Saltillense Nancy Alanís explica el poder de la imagen

Escuchar Nota

Laes una práctica profesional que, gracias a que a través de esta se pueden brindar una serie de recomendaciones para explotar al máximo el estilo de acuerdo a los gustos y a las características físicas de cada persona.Aunque se trata de una carrera de reciente creación en México,diplomados para ofrecer sus servicios de la mejor manera posible.Tal es el caso de la saltillense, quien desde pequeña se interesó por el mundo de la moda y la imagen gracias a que creció en las tiendas de ropa de su mamá, Ana María Galván, quien despuésA pesar de que Nancy mantuvo como un hobby esta pasión por la moda,, acompañando en sus procesos de transformación a muchas mujeres y hombres de la localidad.Así, con una preparación que no se detiene,, entre las que destacan la de consultora en imagen por el Instituto de Moda Burgo y otra como asesora y personal stylist por la Fashion Week Academy. Asimismo, está certificada en dos técnicas de colorimetría, la tonal y la estacional, "además, dentro de mi trayectoria también me certifiqué en personal stylist con Lucy Lara, la editora de Vogue y ahora Harper's Bazaar", explicó Nancy.Gracias a esta experiencia,, ya que cada quien tiene su forma particular de ver la vida y, con base en esa visión, de lo que desean proyectar frente a los demás.Por todo esto,, los principales retos y satisfacciones que ha obtenido por medio de esta labor, la manera en la que ha respondido a las complicaciones derivadas de la pandemia y las tendencias que llegarán en las próximas semanas con la temporada otoño-invierno.Echando a andar la memoria,, Ana María Galván, en la localidad.Cada que llegaba una clienta frecuente, siempre llamaba a la pequeña Nancy para escuchar las recomendaciones de las prendas que se estaba probando, pues reconocían su buen tino estético para elegir la ropa.Así,, ya que este siempre estuvo latente, pero no lo había dejado manifestarse plenamente, como ella misma señala.A pesar de esto,, por eso la idea entre familiares y amigos de asociarla a ella con la moda nunca desapareció.Fue entonces queen una de las academias de moda más importantes a nivel nacional: el Instituto de Moda Burgo. Después, continuó su preparación con una certificación como asesora de imagen y personal stylist por parte de la Fashion Week Academy, y posteriormente una capacitación en técnicas de colorimetría.Luego de varias décadas,y cada vez se vuelve más popular en todas las regiones del territorio nacional.Sin embargo, Nancy Alanís reconoce que sería muy complicado cursar este tipo de programa académico de alta demanda y exigencia por sus actuales ocupaciones en el hogar y con su familia.Fue así como hace dos años,, una experiencia que le permitió posicionarse como asesora de imagen y personal stylist en la ciudad.Con ese impulso,y, especialmente, ha emitido una serie de recomendaciones para todas las personas que están recurriendo a realizar sus compras en línea frente a los riesgos que implica salir de casa.En este ámbito,para que cada quien acepte lo que le va mejor, con el objetivo de hacer compras inteligentes y no desperdiciar el dinero en ropa que luego permanecerá guardada en el clóset.Lo primero que hace Nancy en una asesoría es, con la finalidad de saber lo que está esperando del proceso.Enseguida,: cara, cuerpo, estilos, colorimetría y líneas y estampados.A partir del conocimiento en esos cinco rubros,a los que las personas pueden recurrir.En ese sentido,: tradicional, natural, elegante, dramático, sensual, creativo y romántico., de los que pueden derivar algunos subestilos diferentes, por lo que la principal recomendación de Nancy Alanís es que la gente se atreva a experimentar.Por esto,, ya que con la experiencia que tiene en el rubro, con solo verlo puede establecer el estilo que quieren proyectar.Gracias al conocimiento que posee Nancy,que está por comenzar.La saltillense, tonalidad en la que todos los diseñadores se basan para crear sus propuestas.Además,Este último porque se retomará un estilo tipo gótico, además de regresar a los años 70 y 80 con cortes y telas británicas.En cuanto a los accesorios,. Las bolsas serán tipo bottega veneta, acolchadas, como una de las principales tendencias para otoño e invierno.Por último,, "ser asesor de imagen es darles las armas para que saquen la mejor versión de ellos", finalizó.