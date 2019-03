Saltillense, víctima de gobiernos inhumanos

Tras nueve años de lucha, humillaciones, malos tratos, incriminaciones e impotencia, la familia de Jorge Mercado recibirá por fin una disculpa pública por parte del Gobierno federal.Rosa Elvia Mercado dijo que desde el día que su hijo fue asesinado no ha descansado por limpiar su nombre, pues las autoridades intentaron incriminarlo con el crimen organizado para “justificar” su asesinato.Tras nueve años de lucha, humillaciones, burlas, malos tratos, incriminaciones e impotencia, la familia de Jorge Antonio Mercado Alonso recibirá por fin una disculpa pública por parte del Gobierno federal.Jorge era un joven de 23 años que estudiaba en el campus central del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), cuando fue asesinado hace 9 años por elementos del Ejército Mexicano en el marco de la “guerra contra el narcotráfico”.La madre de Jorge Antonio, Rosa Elvia Mercado, aseguró a Zócalo que desde el día que su hijo fue asesinado no ha descansado por limpiar su nombre, debido a que las autoridades intentaron incriminar al joven, ligándolo al crimen organizado, para “justificar” su asesinato.El año pasado se estrenó en el Festival Ambulante un documental sobre la vida y el asesinato de Jorge y su amigo Javier Francisco Arredondo Verdugo en marzo de 2010. En ese festival cinematográfico, Rosa Elvia tuvo un primer acercamiento con la hoy secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez.“Durante nueve años a veces nos hacían caso y a veces no, se han burlado de nosotros, detuvieron la consigna del caso en febrero del 2016, pero por primera vez un gobierno nos trató diferente”, aseguró.“A mí me mueve el honor de mi hijo porque fue incriminado, y ellos (Sánchez Cordero y Encinas Rodríguez) se comprometieron a limpiar el nombre de mi hijo, y lo hicieron, en la primera semana en sus cargos, me llamaron para ir a la Secretaría de Gobernación”, narra la señora madre de Jorge.