Saltillenses le temen a su policía

Tras la publicación del caso sobre la “siembra” de droga y la detención ilegal de un joven de 22 años por parte del Grupo de Reacción Sureste (GRS), cientos de ciudadanos alzaron la voz denunciando experiencias similares, y respaldando la denuncia contra este proceder sistemático por parte de las corporaciones policiacas de Saltillo.“Vivimos en una ciudad donde la gente le tiene miedo a las corporaciones policiacas”, escribió uno de los lectores, porque “así es como desafortunadamente trabajan; muchos hemos pasado por esta mala experiencia de maltratos, detenciones y hasta robo”, dijo otro.“Esto le pasa a muchas personas todos los días. A mí me pasó una vez (denunció un ciudadano), pero no tuve la posibilidad de hacer algo al respecto por el miedo”.Al ver la “ola” de más de 300 comentarios y denuncias, otro ciudadano aseguró que sufrió un hecho similar: “me desnudaron afuera de mi casa cuando reparaba mi auto, para mi fortuna mis vecinos reclamaron y me ayudaron”.“Qué vergüenza (comentó un ciudadano indignado) que los policías del Grupo de Reacción Sureste en lugar de protegernos, anden haciendo este tipo de cosas para decir que cumplen con su trabajo”.El impacto de la información publicada cimbró a la ciudad por la indignación al ser testigos del caso, cuyas pruebas son innegables, pero también por el miedo a que lo mismo que le sucedió a “Juan”, le suceda a cualquier otro ciudadano.Mil 500 personas compartieron la historia de “Juan” y la denuncia sobre los hechos sistemáticos, y otros 39 mil reprodujeron el video que es una de las pruebas más importantes de este caso que hizo caer el “telón” del mal procedimiento policiaco.No solamente hubo más denuncias, sino que los mismos ciudadanos exigieron justicia para “Juan” y una solución para este problema por el miedo que les provoca conocer este sistema, “esto no debe quedar en la impunidad, con qué libertad sales a la calle”.