Saltillenses venden hasta sus celulares para sobrevivir

Saltillo, Coah.- Atracciones Morales, que lleva juegos mecánicos a las colonias, poblados y ejidos, surgió hace más de 90 años y ahora está en riesgo de desaparecer por causa de la pandemia, que impide llevar la música, las luces, la diversión y la alegría a los pequeños.



Tienen al menos cuatro meses sin instalar sus juegos mecánicos, sin trabajo y sin ingresos. Temen lo peor. Ya vendieron tres tráileres en que trasladaban las pesadas estructuras y cinco camionetas para pagar deudas, sueldos, y sobrevivir a los efectos económicos del coronavirus. Televisores, refrigeradores y celulares los malbarataron para sobrevivir.



También dijeron adiós a los caballitos; al Satélite, una estructura en forma de disco, donde las personas van paradas; y al Travan, la corona que se mueve en forma de olas y gira.



Mireya Morales Ortiz, nieta de don Panchito Morales Trejo y doña María del Refugio Morales, fundadores de Atracciones Morales, no oculta la tristeza en sus ojos y en su corazón. Las luces multicolores que decoraban los juegos se apagaron y su ánimo también empieza a apagarse, asegura.



En marzo regresaron a Ramos Arizpe, luego de una gira por poblados y pequeñas ferias en el centro del país, trabajaron unos días a un costado de la Alameda “nueva”, ubicada por el fraccionamiento El Capitán, y la pandemia los obligó a apagar los juegos mecánicos, la música, las luces y las sonrisas de los niños.







A merced de la pandemia



Seis familias quedaron sin trabajo y no los contratan en las empresas porque no terminaron la primaria. Solo les bastaba con aprender a leer y escribir. Eso era suficiente para ganarse la vida.



“Esta es nuestra escuela –dice Daniela señalando a los juegos desarmados–, esta es nuestra vida, lo que nosotros vivimos, a nuestros hijos es lo que les estamos enseñando, pues nos gusta llevar alegría a todos lados, andamos de un lado para otros y quisiéramos que nos dieran oportunidad de trabajar, queremos apoyar a nuestro patrón, porque pues ya son cuatro meses aquí sin trabajar.



“Extraño los gritos, las luces, el ruido, la música, bailar, llevar la sonrisa de todos los niños, eso es lo que extrañamos porque esta es nuestra vida, nuestras raíces, es lo que nos gusta. De verdad, estamos desesperados, queremos ver esas sonrisas de todos los niños”.



Los juegos los ofrecen en renta, pero durante la pandemia no han cerrado ningún trato. Ninguna familia, negocio o empresa ha solicitado sus servicios. Antes eran una entrada extra para Atracciones Morales, surgido en Saltillo y ahora a cargo de Luis Adrián Morales, que lentamente se desprende de las estructuras, de los vehículos y décadas de recorrer el país como “juegueros”.



“Tememos que desaparezca, porque se van vendiendo las cosas poco a poco por lo mismo que no han dejado trabajar y el patrón está empezando a malbaratar las cosas, y eso no queremos, porque nos llena de mucha tristeza que esto se pueda acabar. Se apagaron las luces y nos estamos empezando a apagar nosotros también”.







Es su vida y felicidad



Mireya, junto con sus hermanas Daniela y Ana, han llevado una vida de viajes constantes, sin vacaciones y sin descanso. Su descanso es cuando viajan de una ciudad a otra, pero solo en el trayecto, porque al llegar a una ciudad o poblado hay que ayudar a instalar los juegos mecánicos.



No descansan ni en Navidad ni en Año Nuevo. Son días que aprovechan para viajar. Los cumpleaños y Día de la Madre los festejan trabajando y eso no les pesa. Es su vida y su felicidad.



“Esto es de lo que nos mantenemos, de lo que sacamos adelante a nuestras familias, nuestros hijos, aquí crecimos, aquí nacimos, aquí los criamos, aquí es todo. Esto es nuestra vida”, asegura Mireya, al señalar que les agrada llevar alegría a las familias, a los niños “y para nosotros mismos, esta es nuestra vida”.