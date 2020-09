Saltillo feminicida; ‘Nos están matando’

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila-. Colectivos de feministas y familiares de Alondra Elizabeth Gallegos García se reunieron en la Plaza de Armas para exigir a las autoridades agilizar las investigaciones en la búsqueda de la joven, y al momento de iniciar la manifestación recibieron la noticia de su asesinato.







Tan pronto recibieron la información, los familiares rompieron en llanto, lo mismo que las feministas, quienes se abrazaron, como si fuera un instinto de protección. Nadie aceptó dar entrevistas.



La cita para la concentración pacífica para exigir a las autoridades investigar y resolver la desaparición de Alondra, de 20 años, reportada como no localizada desde el pasado lunes, estaba programada para las 17:00 horas.



Veinte minutos antes de la cita empezaron a llegar las primeras integrantes de los colectivos con pancartas en mano. Minutos después de las 5 de la tarde llegaron varios familiares de Alondra, quien era madre de una niña de 4 años.



“Hoy estamos todas aquí, en nombre de Alondra y de su pequeña hija, que hoy pregunta por su mami”, “Alondra, hoy gritamos por ti” y “Por si mañana te toca a ti gritar por mí o por mi hija” eran algunos de los carteles que portaban.



Luego de la noticia, elaboraron más mensajes como “Queremos justicia para Alondra, quien salió el 21 de septiembre y hoy 26 de septiembre su luz se apagó”, “¡Justicia! ¡Nos están matando!, “Ni una más” y “No estamos todas. Aquí falta Alondra Gallegos”.





No hubo proclamos, no hubo entrevistas. Habló el silencio. Al final, con una bocina, se escuchó la Canción sin Miedo, de Vivir Quintana, que habla del feminicidio y las desaparecidas, y sus letras y coros se sintieron con más fuerza, más claridad y más dolor en esos momentos.